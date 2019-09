Británia si po brexite nájde svoju vlastnú cestu, myslí si nemecká kancelárka Merkelová

Merkelová sa k detailom súčasnej patovej situácie v súvislosti s brexitom nevyjadrila. Uviedla, že Británia "sa opäť vráti na správnu cestu, vôbec sa o ňu neobávam". "Musíme si uvedomiť, že je v našom vlastnom záujme, aby sme s touto krajinou mali dobré vzťahy a akákoľvek forma povýšenosti (voči Británii) je absolútne nevhodná," povedala kancelárka.

Na otázku, či k súčasným problémom Británie prispeli zlyhania zo strany EÚ, Merkelová odpovedala, že omyly sa v minulosti možno síce stali, no odkedy Británia vstúpila do EÚ, diskusia o tom, či "to chceme alebo nie", sa stále viac stupňovala.