Blízko ku katastrofe: VIDEO Lietadlo s 233 ľuďmi na palube tvrdo pristálo na poli pri Moskve

Pri tvrdom pristátí sa zranilo 23 ľudí vrátane deviatich detí, informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy. Zranených hospitalizovali. Predpokladá sa, že kritickú situáciu spôsobili vtáky, ktoré motory vsali krátko po štarte. Lietadlo sa totiž krátko po vzlete z podmoskovského letiska Žukovskij dostalo do blízkosti kŕdľa čajok.

Posádka nahlásila problém s horiacimi motormi krátko po štarte a rozhodla sa pre návrat na letisko Žukovskij. Pri pristávaní bez vysunutého podvozku však lietadlo vybehlo z pristávacej dráhy a skončilo v kukuričnom poli, uviedlo ministerstvo pre mimoriadne situácie. Cestujúcich po pristátí z lietadla evakuovali. K materiálnym škodám ani k úniku paliva z palivových nádrží nedošlo.

Lietadlo smerovalo z letiska Žukovskij do Simferopolu na Kryme. Na palube bolo 226 cestujúcich a sedem členov posádky, spresnila agentúra Interfax. Na základe podozrenia z porušenia pravidiel v leteckej doprave prípad prebral Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) a bola vytvorená aj vyšetrovacia komisia, dodala agentúra TASS.

