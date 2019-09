Pilot zapríčinil núdzové pristátie: Banálna chyba a 337 ľuďom na palube poriadne zdramatizoval let

Ilustračné foto

DUBLIN - Lietadlo so 337 ľuďmi na palube smerujúce z Nemecka do Mexika muselo núdzovo pristáť v Írsku po tom, čo pilot neúmyselne rozlial kávu do ovládacích panelov. Tie sa začali rozžeravovať a kabínu zaplnil dym, takže si piloti museli nasadiť kyslíkové masky, informoval vo štvrtok server BBC News s odvolaním sa na úrad vyšetrovania leteckých nehôd (AAIB). Pri incidente z tohtoročného februára nebol nikto zranený.