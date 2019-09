Komédia na odletovej dráhe: Dovolenkári zmeškali v Sardínii let, prenasledovala ich ozbrojená polícia

LONDÝN - Britskí dovolenkári Antonino Loi (65) a jeho syn Tony (40) popíjali v bare na letisku Cagliari na Sardínii, keď si zrazu uvedomili, že už dávno mali nastúpiť do lietadla do Londýna, ktoré im odletí pred nosom. Rozhodli sa však, že to každopádne aj tak stihnú. Vzali batožinu, otvorili núdzový východ a utekali po dráhe, aby ho dobehli. Niet sa čo čudovať, že ich prenasledovala ozbrojená polícia a vyfasovali pokutu.

"Môj otec videl vonku lietadlo easyJet a potom videl, že nastupovanie bolo ukončené. Bežal som dole po schodoch smerom k lietadlu, myslel som si, že schody k lietadlu sú stále tam, takže som otvoril dvere, ktoré spustili alarm," uviedol Tony Loi pre The Sun.

Trval na tom, že neboli „opití“ alebo „zločinci“. Chceli len chytiť lietadlo, keď zbadali, ako ich prenasleduje polícia. Najprv si myslel, že dôstojník vysielačkou zastaví lietadlo a urobia výnimku, aby mohli nastúpiť, ale to sa poriadne mýlil.

Oboch odviedli do malej miestnosti, kde im povedali, že dostanú pokutu vo výške 2000 eur. Podľa letiskového policajta Mimma Bariho vyzerala dvojica ako v nejakej komediálnej scéne, keď ťahali svoje kufre po dráhe. Dodal, že ak by sa to stalo v krajine s prísnejšími pravidlami, riskovali by, že budú zastrelení.

"Môžeme potvrdiť, že dvaja cestujúci nemali povolenie cestovať letom EZY3204 z Cagliari do Londýna, keď dorazili neskoro k bráne. Polícia ich následne zatkla v dôsledku znepokojivého správania. Bezpečnosť a pohoda cestujúcich, posádky a pozemného personálu je vždy našou prioritou. Aj keď sú takéto incidenty zriedkavé, berieme ich veľmi vážne a netolerujeme hrubé alebo ohrozujúce správanie," uviedli aerolinky easyJet vo svojom stanovisku.