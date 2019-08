Liga Severu chce predložiť návrh: Bude sa týkať vyslovenia nedôvery voči premiérovi

RÍM - Talianska pravicová strana Liga Severu (LN) v piatok oznámila, že predloží v Senáte návrh na hlasovanie o vyslovení nedôvery premiérovi Giuseppemu Contemu so zámerom spôsobiť pád vlády a iniciovať predčasné parlamentné voľby.

"Každý, kto stráca čas, škodí krajine," uviedla LN vo vyhlásení. Taliansky minister vnútra Matteo Salvini, ktorý je zároveň vicepremiérom a šéfom LN, vo štvrtok vyvíjal na Conteho nátlak, aby odstúpil, a vyhlásil, že nové voľby sú "jedinou alternatívou" k súčasnej koalícii na čele s populistickým Hnutím piatich hviezd (M5S), informuje tlačová agentúra DPA.

Napätie medzi LN a M5S tlie už niekoľko mesiacov, avšak Conte, ktorý nie je pridružený ani k jednej z daných strán, obvinil Salviniho z umelého vytvárania najnovšej vládnej krízy a snahy o dosiahnutie predčasných parlamentných volieb so zámerom kapitalizovať na dobrých volebných výsledkoch svojej strany.

Hnutie M5S sa stalo lídrom súčasnej koalície po tom, ako zvíťazilo vo vlaňajších voľbách, ale jeho podpora sa v tomto roku oslabila. Líder strany Luigi Di Maio vo štvrtok obvinil Salviniho z toho, že uprednostňuje záujmy svojej strany pred záujmami krajiny. Salviniho strana, obľúbená v Taliansku pre svoju protiimigračnú politiku, bola najúspešnejším politickým subjektom v májových voľbách do Európskeho parlamentu a momentálne má podporu približne 34 percent.

To by Salvinimu v prípade predčasných volieb umožnilo zostaviť novú koalíciu s ďalšími pravicovými frakciami a stať sa novým premiérom. Opozičné strany možnosť predčasných volieb privítali. Taliansky Senát má momentálne letné prázdniny. Lídri parlamentných strán sa stretnú v pondelok poobede a rozhodnú o ďalších krokoch vrátane toho, či zákonodarcov povolajú do úradu predčasne.

Ak by došlo k ukončeniu koalície, taliansky prezident Sergio Mattarella by mal kompetenciu vypísať nové parlamentné voľby, alebo vybrať lídra inej strany, ktorý by dostal šancu sformovať v parlamente vládnucu väčšinu. Koaličná kríza sa dostala na povrch v stredu, keď hnutie M5S zahlasovalo proti spoločnému multimiliardovému projektu vysokorýchlostnej železničnej trate medzi Talianskom a Francúzskom. LN, ktorá projekt podporuje, presvedčila väčšinu senátorov, aby táto iniciatíva pokračovala.