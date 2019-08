Salvini má toho plné zuby: Vyzýva na rýchle určenie termínu predčasných volieb

"Jediné, čo ma zaujíma, je stanovenie termínu volieb. Taliani musia vedieť, kedy môžu hlasovať za novú vládu," povedal Salvini v juhotalianskom mestečku Policoro, ktorý má aj na nedeľu naplánovanú sériu stretnutí s voličmi. Zároveň naliehal na poslancov, aby rýchlo rozhodli, pretože je pripravený a ochotný "dať Taliansku odvážnu a stabilnú vládu, ktorá bude pri moci desať rokov", uviedla agentúra AFP.

Politická kríza v Taliansku prepukla naplno po tom, ako LN stiahla svoju podporu pre vládnucu koalíciu. Stalo sa tak v súvislosti s projektom EÚ na výstavbu vysokorýchlostnej železnice medzi Turínom a francúzskym mestom Lyon, ktorý koaličný partner — Hnutie piatich hviezd (M5S) — pri stredajšom hlasovaní v parlamente nepodporil. Na svojho bývalého koaličného partnera zaútočil Salvini v sobotu aj na Twitteri. "Na urážky zo strany Grillini (hviezd) a spol. odpovedáme iba silou našich ideí," napísal.

Šéf M5S Luigi Di Maio v sobotu na Facebooku napísal, že "Taliani čelia absurdnej vládnej kríze, ktorú chce Liga" a obvinil Salviniho z egoizmu. Už v piatok taliansky premiér Giuseppe Conte, ktorého nominovalo M5S, vyzval Salviniho, aby vysvetlil príčiny ukončenia koalícii.

Súčasná koalícia vznikla v júni 2018. O nových voľbách rozhodne prezident Sergio Mattarella po rezignácii vlády. Pred rozpustením parlamentu sa môže pokúsiť nájsť alternatívnu väčšinu, čo sa však v tomto prípade považuje za nepravdepodobné. Nové voľby sa môžu uskutočniť 60 dní po rozpustení parlamentu, píše agentúra DPA.

Objavili sa úvahy, že Mattarella, nesúhlasiaci s konaním volieb v októbri, by mohol zostaviť vládu expertov, ktorá by krajinu doviedla k voľbám a prípadne pripravila aj návrh zákona o rozpočte. Taliansko, zápasiace s rozpočtovým deficitom viac ako 2,3 bilióna eur, by malo so svojím rozpočtom oboznámiť Európsku komisiu do 15. októbra. O voľbách budú v pondelok a v utorok rokovať aj šéfovia frakcií v oboch komorách parlamentu — najprv v Senáte a potom v Poslaneckej snemovni.