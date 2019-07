VIDEO Aktívna sopka vybuchla! V Indonézii museli urýchlene evakuovať ľudí

Erupcia sopky, nachádzajúcej sa približne 30 kilometrov od mesta Bandung, trvala päť minút a popol padal v okruhu jeden až dva kilometre od krátera. Nikto neutrpel zranenia, avšak turisti a obyvatelia túto horu urýchlene opúšťali.

Some frightening pics coming from Mount Tangkuban Perahu eruption. Tourists can hike or drive to the rim of this volcano’s crater.. pic.twitter.com/yz2wDqBOU8