Sopka neďaleko Tokia ožíva: V noci sa prebrala, chrlí popol a dym

Japonský meteorologický úrad zvýšil stupeň varovania na tretí z päťstupňovej škály. To znamená, že by sa nikto nemal približovať ku kráteru vulkánu. Úrad tiež varoval, že v okruhu do štyroch kilometrov okolo krátera by sa mohli vyskytnúť veľké lietajúce kamene a silné prúdy horúceho plynu. Vulkán Asama leží približne 140 kilometrov severozápadne od japonskej metropoly. Pri poslednom výbuchu sopky v roku 2015 nik neutrpel zranenia.