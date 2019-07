Hororový výjav realitou: Strašidelný budíček českej rodiny o druhej v noci, nečakaný votrelec

BRNO - Budíček ako zo zlého sna v stredu zažila rodina s malým dieťaťom v Brne, časť Řečkovice, ktorej do bytu v noci vliezol metrový pytón kráľovský. Škrtič sa dovnútra dostal zrejme dverami do záhrady, zatiaľ ale nie je jasné, odkiaľ sa vzal. Nakoniec ho museli odchytiť strážnici.

Muž so ženou sa podľa hovorcu prebudili okolo druhej hodiny ráno a zistili, že vo vnútri bytu majú exoticky vyzerajúceho hada. "Aj so svojim malým dieťaťom preto rýchlo odišli z domu a dočasné útočisko našli u susedov," uviedol hovorca brnianskej mestskej polície Jakub Ghanem.

Ešte predtým ale stihli zavrieť dvere do záhrady, ktorými sa plaz do miestnosti pravdepodobne dostal. Tým zabránili jeho úniku do voľného priestoru za domom. Z bezpečia potom zavolali na tiesňovú linku mestskej polície. Odchytový pracovník v byte mladej rodiny našiel približne metrového pytóna kráľovského, chytil ho s použitím špeciálnych klieští a vaku.

"Škrtiča previezol služobným vozidlom a sprostredkoval jeho odovzdanie do záchrannej stanice. Odkiaľ sa dospelý samec pytóna na pozemok pri řečkovickom dome dostal, zatiaľ nie je jasné," uviedol hovorca.

Českí strážnici evidujú počas roka spravidla iba jednotlivé výjazdy k úlovkom hadov. Väčšinou sú to nejedovaté užovky, napríklad užovka červená. Jej uhryznutie je pre človeka prakticky neškodné, ale svojím výrazným sfarbením vzbudzuje tento had u mnohých ľudí strach. Brnianskí strážnici odchytávali pytóna aj v roku 2010 pred obchodom. V rokoch 2011 a 2013 zaistili hliadky mestskej polície v Žideniciach a v strede Brna tiež veľhady kráľovské.