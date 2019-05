Muž prišiel na náštevu ku kamarátovi: VIDEO Keď otvoril vchodové dvere, takmer zinfarktoval

OKLAHOMA - Návšteva kamaráta v meste Lawton v americkom štáte Oklahoma sa neskončila pre Jerela Heywooda práve najlepšie. Stačilo, aby vystúpil z auta a podišiel k vchodovým dverám domu, keď sa nečakane odohral útok, na ktorý určite nezabudne do konca života.

Jerel mal v nedeľu namierené za Rodneym Copelandom. Video z bezpečnostnej kamery na verande zachytáva, ako muž otvára dvere, keď sa zrazu objaví had a uhryzne ho do hlavy. Počuť, ako Jerel vykríkol a okamžite žiadal, aby ho vzali do nemocnice.

Rodney pre CNN povedal, že nechápavo sledoval, ako jeho priateľ prešiel dverami a kričal, držiac sa za tvár. Had mal údajne dĺžku 1,5 metra a bol obmotaný okolo svetla. Našťastie had druhu Pituophis catenifer sayi nie je jedovatý, hoci je jedným z najväčších hadov v USA a môže dosahovať až dĺžku 2,5 metra.

Zdroj: FB/Mashawn Copeland

"Bol som v šoku. Mohol to byť ktokoľvek z nás," dodal Rodney. Muža okamžite previezli do nemocnice, kde mu ošetrili zranenie. Jerel vysvetlil, že nemá žiadne stehy, ale ranu mu poriadne vyčistili a nasadili antibiotiká.

Bizarný príbeh má však aj menej šťastnú dohru. Len čo Jerel po uhryznutí spustil krik, Rodneyho manželka začala volať o pomoc, čo viedlo k tomu, že prišiel sused s kladivom a hada ubil na smrť.

Rodney vo svojom dome nikdy takéhoto plaza nevidel a domnieva sa, že tam hľadal útočisko pred nedávnymi dažďami. Dvor teraz plánuje postriekať kyselinou, aby odplašil podobných neželaných návštevníkov. "Počul som, že sa im to nepáči," vysvetlil Rodney. Jeho manželka zverejnila video z hadieho útoku na internete a ako sa dalo predpokladať, okamžite si získalo veľkú pozornosť.