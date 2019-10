Adrenalínový zážitok v Južnej Afrike: VIDEO Hlúpy nápad, turisti utekali pred obrovským pytónom

Turisti dorazili do divočiny na viacerých terénnych autách. K jednému z nich bol pripojený aj príves s člnom a práve pod ním sa pytón rozhodol na chvíľu si odpočinúť. To však neušlo pozornosti a nevšedný výjav si jeden z dovolenkárov začal natáčať na mobilný telefón, kým druhý potiahol obrovského plaza za chvost.

Zdroj: YouTube/South Africa Live

Had sa potom preplietol pomedzi kolesá prívesu a namieril si to rovno k odstavenému autu, kde sa pokúsil vyšplhať na kapotu. Vtedy to asi niektorým turistom naokolo prestalo byť až také vtipné a jeden z mladíkov sa radšej uchýlil do bezpečia vozidla, sadol za volant a začal cúvať. To však pytóna neodradilo a vydal sa pekne v jeho stopách. Nakoniec to však vzdal a radšej zaliezol do trávy.

Africký pytón síce nepatrí medzi jedovaté druhy, ale je považovaný za vysoko nebezpečného, ak je zahnaný do kúta. Ostrými zubami dokáže spôsobiť rozsiahle poranenia a zovretie jeho tela môže byť smrteľné aj pre človeka. Korisť, ktorú predovšetkým tvorí malá zver, prehĺta celú.