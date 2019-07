Dve tínedžerky zmrzačili a uškrtili kamarátku (†17): FOTO Z dôvodu vraždy zostáva rozum stáť

Polícia sa spočiatku domnievala, že za brutálnou vraždou stojí nejaký muž, nakoniec ale kvôli podozreniu zo zločinu zadržala dve dievčatá vo veku 16 rokov, ktoré boli identifikované len krstnými menami ako Lina a Irina. K skutku sa údajne priznali.

„Podľa dievčat si obeť myslela, že je krajšia ako jej priateľky. Počas policajného výsluchu vysvetľovali, že obeť ich týmto údajne ponižovala. Takéto správanie sa im nepáčilo," uviedol podľa portálu mirror.co.uk policajný vyšetrovateľ.

Viktoria sa vraj správala arogantne kvôli svojej svetlej pleti a atraktívnej tvári. Podľa vyšetrovateľa všetky tri dievčatá pochádzajú zo sociálne normálnych rodín.

Irina a Lina si vymysleli príbeh, ktorým Viktoriu presvedčili, aby prišla na stavenisko, kde ju napadli. Jedna ju mala držať, zatiaľ čo druhá ju týrala. Rozbili jej o hlavu fľašu, dorezali jej tvár črepinami a potom ju uškrtili. Po vražde sa vrátili domov a tvárili sa, ako by sa nič nestalo. Nad nájdením zmrzačeného tela ich kamarátky vyjadrili zdesenie.

„Vika bola krásna dievčina, ale nikdy by sme si nepomysleli, že by to bol dôvod na vraždu," uviedla iná jej priateľka. Všetky tri dievčatá chodili spolu do školy, ale Viktoria potom odišla urobiť si šéfkuchársky kurz. Ak budú podozrivé uznané vinnými z vraždy, hrozí im až 15 rokov za mrežami.