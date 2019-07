História je definitívne prepísaná: Na čele Európskej komisie sa predstaví prvá žena

Nový predseda EP David Maria Sassoli uviedol, že za von der Leyenovú hlasovalo 383 zo 747 prítomných poslancov, proti sa ich vyslovilo 327 a 22 sa zdržalo hlasovania. Von der Leyenová v stredu končí vo funkcii nemeckej ministerky obrany. Funkcie predsedníčky Európskej komisie sa ujme 1. novembra a žezlo prevezme od Jeana-Clauda Junckera.

Zdroj: TASR/AP/Jean-Francois Badias

Bojovať za vlastnú budúcnosť a nebojovať medzi sebou

"Dôvera, ktorú ste do mňa vložili, je dôvera, ktorú ste vložili do Európy... Je to veľká zodpovednosť a moja práca sa začína teraz," citovala von der Leyenovú agentúra DPA. Nemecká politička medzitým na Twitteri napísala "Ďakujem" v 24 jazykoch. Von der Leyenová zároveň vyzvala EP, aby s ňou "konštruktívne spolupracoval" na budovaní zjednotenej a silnej Európy.

With 383 votes in favour, the European Parliament has elected Ursula von der Leyen president of the next European Commission in a secret ballot.



Read the press release for details https://t.co/UWNrC8uW4N pic.twitter.com/OMylDJgruO — European Parliament (@Europarl_EN) 16. júla 2019

Z výsledku tajného hlasovania je však zrejmé, že von der Leyenová nedokázala o svojich kvalitách pre prácu na čele Európskej komisie presvedčiť značný počet europoslancov ani z tých frakcií, ktoré jej oficiálne vyslovili podporu. Existujúceho predsedu EK Jeana-Claudea Junckera by mala nahradiť od začiatku novembra.

Zdroj: SITA/AP/Jean-Francois Badias

Dovtedy musí v spolupráci s členskými krajinami EÚ zostaviť svoj tím, praje si pritom čo najvyrovnanejšie zastúpenie mužov a žien. Po prijatí nominácií národných vlád na posty eurokomisárov sa budúca predsedníčka EK stretne na osobnom pohovore s každým z nominantov a zváži, či sú vhodní zastávať pozíciu v inštitúcii, ktorá udáva legislatívne smerovanie EÚ.

Následne rozhodne o pridelení portfólií jednotlivým komisárom vrátane podpredsedníckych kresiel a oznámi to vedeniu europarlamentu. Poslancom EP ešte pred hlasovaním o dôvere sľúbila, že sa pokúsi o rodovo vyrovnanú eurokomisiu, s rovnakým počtom žien a mužov. Dvanásť z 27 členských krajín EÚ ešte nepredložilo svojich nominantov na pôsobenie v EK. Slovenská vláda za eurokomisára aj naďalej navrhuje Maroša Šefčoviča.

Zdroj: SITA/AP/Jean-Francois Badias

Verejné vypočutia nominantov na komisárov by mali prebehnúť v jednotlivých parlamentných výboroch - podľa im pridelenej pracovnej agendy - v období od 30. septembra do 8. októbra. Europoslanci majú právo odmietnuť nominantov na eurokomisárov, ak skonštatujú, že nie sú spôsobilí na výkon pridelenej agendy alebo ich správanie je v protiklade so základnými hodnotami EÚ.

Gratulácie európskych lídrov

Šéfkou Európskej komisie sa v osobe von der Leyenovej stane presvedčená a presvedčivá Európanka, myslí si nemecká kancelárka Angela Merkelová. Teší sa na novú partnerku v Bruseli a na dobrú spoluprácu. Končiacej nemeckej ministerke obrany, ktorá dnes v Európskom parlamente tesne získala nutnú nadpolovičnú podporu, gratulujú i ďalší nemeckí politici.

Angela Merkelová Zdroj: SITA/AP/Michael Sohn

"Gratulujem vám veľmi srdečne k zvoleniu novej predsedníčky Európskej komisie," uviedla v tlačovej správe Merkelová, ktorá pripomenula, že von der Leyenová bude prvou ženou na čele komisie a tiež prvým nemeckým zástupcom v tomto úrade po viac ako 50 rokoch."Aj keď dnes strácam dlhoročnú ministerku, získavam novú partnerku v Bruseli," napísala tiež kancelárka.

S gratuláciou sa pridal aj predseda Európskej rady Donald Tusk, ktorý zablahoželal novozvolenej šéfke Európskej komisie na twitteri. "Gratulácia Ursula von der Leyenová. Gratulácia Európe," napísal predseda Európskej rady. "Som fanatik jednoty EÚ. Ursulu von der Leyenovú poznám mnoho rokov. Keď hovorí, že bude zanietenou bojovníčkou za jednotu a silu Európy, tak to myslí vážne. A bude v tom najlepšia."

Congratulations Ursula @vonderleyen. Congratulations Europe. — Donald Tusk (@eucopresident) 16. júla 2019

Český premiér Andrej Babiš na twitteri napísal, že je rád, že sa do čela Európskej komisie dostane žena, ktorá je navyše veľmi kompetentná. "Jej voľbu som podporoval a teším sa na spoluprácu v Európskej rade a dúfam, že už onedlho budeme mať príležitosť osobne prebrať naše očakávania od EÚ," napísal. V anglickej verzii svojho tweetu premiér uviedol, že sa s von der Leyenovou bude chcieť porozprávať o svojich predstavách o budúcnosti EÚ.

Gratuluji @vonderleyen k úspěchu ve volbě! Do čela @EU_Commission poprvé usedne žena – a to žena velmi kompetentní! Její volbu jsem podporoval a těším se na spolupráci v Evropské radě a doufám, že již zanedlouho budeme mít příležitost osobně probrat naše očekávání od EU. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 16. júla 2019

Novou ministerkou obrany Krampová-Karrenbauerová

Novou nemeckou ministerkou obrany sa stane predsedníčka Kresťanskodemokratickej únie Nemecka Annegret Krampová-Karrenbauerová. Informovala o tom v utorok agentúra DPA. Krampová-Karrenbauerová vo funkcii nahradí Ursulu von der Leyenovú, ktorú poslanci Európskeho parlamentu v utorok zvolili za predsedníčku Európskej komisie. Von der Leyenová v pondelok oznámila, že bez ohľadu na výsledok hlasovania v EP v stredu z funkcie nemeckej ministerky obrany odstúpi.

Annegret Krampová-Karrenbauerová Zdroj: TASR/AP/Peter Kneffel

Lídri frakcií v EP vysvetlili prečo volili či nevolili von der Leyenovú

Zvolenie Ursule von der Leyenovej za predsedníčku Európskej komisie (EK) vyvolalo odozvy vo všetkých európskych politických rodinách, ktoré majú zastúpenie v Európskom parlamente (EP). Predseda Európskej ľudovej strany (EPP) Joseph Daul priznal, že je hrdý nielen na prvú šéfku EK, ale aj na jej jasnú a odvážnu víziu budúcnosti Európy. "Nikdy neváhala robiť veľké kroky vpred a program, ktorý predstavila, to dokazuje. Je to program, ktorý ju naozaj charakterizuje: svieži, odvážny a dobre načasovaný. Je to program, ktorý má slúžiť našim občanom, zjednotiť Úniu a posunúť nás dopredu," uviedol Daul. Šéf skupiny ľudovcov v EP Manfred Weber vyjadril svoju plnú podporu von der Leyenovej ešte pred hlasovaním o dôvere.

Manfred Weber a Ursula von der Leyenová Zdroj: SITA/AP Foto / Jean-Francois Badia

Šéfka politickej skupiny socialistov a demokratov v EP (S&D) Iratxe Garcíová na svojom účte na Twitteri upozornila, že práve jej skupina bola kľúčom k potvrdeniu von der Leyenovej na navrhnutú funkciu. "A preto sa postaráme, aby sme boli prví pri stanovovaní programu budúcej komisie," uviedla. Dodala, že nastal čas spolupracovať, aby sa progresívne záväzky, ktoré dala von der Leyenová, premietli do skutočných zmien, aké "požadujú občania". Šéfka S&D však privítala von der Leyenovej iniciatívy v prospech rodovej rovnosti a na odstránenie násilia páchaného na ženách.

Šéf frakcie Obnovme Európu Dacian Ciološ zdôraznil, že liberáli a centristi podporili v plnej miere von der Leyenovú za predsedníčku EK. Podľa jeho slov získala jasný mandát "na obnovenie Európy". Dodal, že rozhodnutie liberálov bolo podmienené jej ambicióznym programom v oblasti právneho štátu, ochrany klímy, digitalizácie a konvergencie medzi východom a západom EÚ.

"Po prvý raz sa uskutočnila hlboká diskusia medzi dezignovaným predsedom a kľúčovými politickými skupinami v europarlamente, aby sa stanovil politický program na nasledujúcich päť rokov, vrátane konferencie o budúcnosti Európy," opísal situáciu Ciološ a vyjadril pripravenosť liberálov pokračovať v konštruktívnom a transparentnom dialógu s eurokomisiou tak, aby EÚ splnila svoj cieľ a bola bližšie k svojim občanom.

Spolupredsedníčka frakcie Zelení / Slobodná európska aliancia Ska Kellerová upozornila, že poslanci za zelených hlasovali proti mandátu von der Leyenovej, zároveň jej však zablahoželala k potvrdeniu do funkcie a zaželala tiež veľa úspechov pri náročnej práci v budúcnosti.

Vpravo Ska Kellerová Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias

"Proeurópsky prejav, ktorý dnes ráno predniesla, bol pozitívnym prekvapením po jej slabom výkone na schôdzach skupiny minulý týždeň. Samotný dobrý úmysel však nestačí. Boli sme zvolení, aby sme priniesli zmenu a nevypočuli sme si dosť o našich kľúčových požiadavkách, o konkrétnych návrhoch na odvrátenie klimatických zmien," uviedla Kellerová. Vysvetlila, že von der Leyenová neposkytla napríklad záväzky pre novú poľnohospodársku politiku EÚ, ktorá je naliehavo potrebná na záchranu biodiverzity a farmárov. Zelení tiež čakali viac konkrétnych návrhov ohľadom pokračovania záchranných operácií na mori a posilňovania právneho štátu.

Spolupredsedovia skupiny Európski konzervatívci a reformisti (ECR) Raffaele Fitto a Ryszard Legutko priznali, že mnohí poslanci z tejto skupiny von der Leyenovú z mnohých dôvodov nepodporili. "Jej politický program, viac a viac centralizácie, bude narúšať schopnosť členských štátov konať nezávisle," skonštatoval Fitto. Dodal, že ECR bude vo svojej práci pokračovať pragmaticky a bude podporovať legislatívne návrhy EK od otázky k otázke, podporí hlavne tie oblasti, v ktorých EÚ skutočne poskytuje pridanú hodnotu. Legutko upozornil, že ECR sklamal úvodný prejav von der Leyenovej v pléne EP, ktorý bol podľa jeho slov "iba hrou ako prilákať nerozhodné ľavicové hlasy".

"To, čo sme počuli na našom stretnutí minulý týždeň, bolo úplne odlišné od toho, čo sme počuli dnes," opísal situáciu. Aj on však dodal, že konzervatívci budú počas nasledujúceho päťročného obdobia konštruktívne spolupracovať s exekutívou EÚ "všade tam, kde to bude možné", upozornil však, že ECR má aj naďalej vážne názorové rozdiely a aj obavy spojené s politickým programom budúcej šéfky eurokomisie.

Profil novozvolenej líderky

Nemecká ministerka obrany a novozvolená šéfka EK je od roku 1990 členkou CDU. Od novembra 2010 je podpredsedníčkou CDU. V rokoch 2003 - 2005 bola ministerkou sociálnych vecí, žien, rodiny a zdravia spolkovej krajiny Dolné Sasko. V rokoch 2005 - 2009 zastávala funkciu spolkovej ministerky pre rodinu, seniorov, ženy a mládež v prvej vláde Angely Merkelovej. Od novembra 2009 do roku 2013 bola ministerkou práce a sociálnych vecí v druhej vláde Merkelovej. Od 17. decembra 2013 je nemeckou ministerkou obrany.

Na domácej pôde čelila táto blízka spolupracovníčka Merkelovej kritike za nízku bojaschopnosť nemeckej armády. Na európskej úrovni hovorí šesťdesiatročná politička o vzniku spoločnej únijnej armády a Spojených štátov európskych. Tzv. brexit, ktorému bude musieť čeliť, označuje za "prasknutú bublinu prázdnych sľubov". Za odchod Britov za EÚ kritizovala populistov: "Sľúbili, že Británia bude z brexitu ťažiť. Skutočnosť je ale taká, že brexit je stratou pre všetkých." Brexit bez dohody považuje von der Leyenová za najhoršiu možnosť.

Zdroj: SITA/AP/Jean-Francois Badias

Súčasná spolková ministerka obrany je považovaná na zarytú stúpenkyňu európskej integrácie. V roku 2011 definovala svoju víziu ako "Spojené štáty európske v duchu federálnych štátov ako Švajčiarsko, Nemecko alebo USA". Tento rok poznamenala, že chce "zjednotenú Európu, ktorá bude presadzovať mier".

V minulosti kritizovala amerického prezidenta Donalda Trumpa za to, že mu chýba jasná stratégia pri rokovaniach so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Nie príliš srdečný vzťah Trumpa s kancelárkou Merkelovou hodnotila slovami, že americký prezident má zrejme zastaraný pohľad na ženy. Do funkcie predsedníčky Európskej komisie ju 2. júla 2019 navrhla Európska rada, jej nomináciu musel schváliť Európsky parlament. Von der Leyenová sa tak stane prvou ženou v histórii na čele EK.