Slovenskí europoslanci sú už rozdelení do delegácií: Pozrite sa, v ktorých sa nachádzajú tí naši

BRUSEL/ŠTRASBURG - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu ustanovili štyridsaťštyri medziparlamentných delegácií a rozhodli o počte ich členov. Zaradenie poslancov do delegácií potvrdili v stredu večer politické skupiny.

Predsedovia a podpredsedovia delegácií budú zvolení na ich ustanovujúcich schôdzach, ktoré by sa mali uskutočniť v septembri. Trinásti slovenskí poslanci budú členmi a náhradníkmi v nasledujúcich delegáciách:

Monika Beňová (Smer-SD) z frakcie socialistov a demokratov (S&D) bude stálou členkou Delegácie pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ a náhradníčkou v Delegácii pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými.

Vladimír Bilčík (SPOLU-OD) z frakcie ľudovcov (EPP) bude stálym členom Delegácie pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Severné Macedónsko a Delegácie pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora. Náhradníkom bude v Delegácii pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko a Delegácii pri Parlamentnom zhromaždení Euronest.

Miroslav Číž (Smer-SD; S&D) bude náhradníkom v Delegácii pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko a Delegácii pre vzťahy s Čínou.

Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) z frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) bude stálou členkou v Delegácii pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ. Nicholsonovú zároveň dnes zvolili za predsedníčku výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci. Jej frakcia Európskych konzervatívcov a reformistov o tom informuje na twitteri, potvrdila to aj tlačová atašé Európskeho parlamentu na Slovensku Soňa Mellak. Zahraničné médiá upozorňujú, že o tento post sa uchádzala bývalá poľská premiérka Beata Szydlo, ani na druhý pokus však neprešla. Frakcia preto nominovala Ďuriš Nicholsonovú, ktorú zvolili na prvý raz. Ďuriš Nicholsonová je tak ako jedna z mála slovenských europoslancov vo vedení parlamentu alebo výboru.

Strana SaS, v ktorej nedávno Nicholsonová pozastavila členstvo, jej už k úspechu zablahoželala. „Teší nás, že nominantka strany Sloboda a Solidarita Lucia Ďuriš Nicholsonová získala významnú funkciu v Európskom parlamente. Podarilo sa jej to, čo sa predtým nepodarilo žiadnemu inému slovenskému europoslancovi. Očakávame, že Lucia získa nové skúsenosti v oblasti sociálnej politiky a dokáže ich zúročiť aj v prospech občanov Slovenskej republiky. V tejto súvislosti považujeme za dôležité pripomenúť, že k jej zvoleniu napomohlo nielen to, že je europoslankyňou z členského štátu východnej Európy, ale aj to, že kandidovala za demokratickú a proeurópsku stranu,“ napísali liberáli.

Robert Hajšel (Smer-SD; S&D) bude stálym členom Delegácie pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko a tiež členom Delegácie pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora a Delegácie pri Parlamentnom zhromaždení Euronest.

Martin Hojsík (Progresívne Slovensko) z frakcie Obnovme Európu (RE) bude stálym členom Delegácie pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) a náhradníkom v Delegácii pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina a v Delegácii pri Parlamentnom zhromaždení Euronest.

Eugen Jurzyca (SaS; ECR) bude stálym členom Delegácie pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ – Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom.

Peter Pollák (OĽaNO; EPP) bude stálym členom Delegácie pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko a náhradníkom v Delegácii pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina a Delegácii pri Parlamentnom zhromaždení Euronest.

Miroslav Radačovský (ĽSNS) zo skupiny Nezaradení (NI) bude stálym členom Delegácie pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko a náhradníkom v Delegácii pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko.

Michal Šimečka (Progresívne Slovensko; RE) bude stálym členom Delegácie pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina a Delegácie pri Parlamentnom zhromaždení Euronest a náhradníkom v Delegácii pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými.

Ivan Štefanec (KDH; EPP) bude stálym členom Delegácie pre vzťahy s Japonskom a náhradníkom v Delegácii pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina a Delegácii pri Parlamentnom zhromaždení Euronest.

Milan Uhrík (ĽSNS; NI) bude stálym členom Delegácie pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko a náhradníkom v Delegácii pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými.

Michal Wiezik (SPOLU-OD; EPP) bude stálym členom Delegácie pre vzťahy s Iránom a náhradníkom v Delegácii pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky, v Delegácii pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva a v Delegácii pri euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení.

Medziparlamentné delegácie EP udržiavajú vzťahy a vymieňajú si informácie s parlamentmi krajín či regiónov za hranicami EÚ, ako aj s medzinárodnými organizáciami. Podporujú a presadzujú pritom základné hodnoty Únie: slobodu, demokraciu, dodržiavanie ľudských práv, základných slobôd a zásad právneho štátu.