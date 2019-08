Brexit bez dohody? V žiadnom prípade: Najväčšie škody by to prinieslo Británii, tvrdí Juncker

VIEDEŇ - Brexit bez dohody by uškodil viac Británii než zvyšku Európskej únie bez ohľadu na to, nakoľko sa vláda premiéra Borisa Johnsona snaží presvedčiť o opaku. Vo vyjadrení zverejnenom cez víkend to uviedol odchádzajúci predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker.

Londýn vyvíja tlak na EÚ, aby zmenila podmienky dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie, pričom tvrdí, že Brusel by musel prevziať zodpovednosť za brexit bez dohody, ak nepristúpi ku kompromisu, píše agentúra Reuters. Takýto vývoj by však v konečnom dôsledku spôsobil najväčšie škody Británii, povedal Juncker pre regionálne noviny v rakúskom Tirolsku, kde pravidelne trávi letnú dovolenku.

Briti by stratili najviac

„Ak by došlo k tvrdému brexitu, to nie je v nikoho záujme, ale Briti by stratili najviac. Správajú sa, akoby to tak nebolo, ale je to tak,“ citovali Junckera v sobotu noviny Tiroler Tageszeitung. „Sme plne pripravení, aj keď niektorí v Británii tvrdia, že nie sme dobre nachystaní na 'nedohodu'. Ale ja sa nezúčastním na týchto malých letných hrách,“ dodal Juncker, ktorého po zostavení svojej novej Komisie nahradí v novembri nemecká konzervatívka Ursula von der Leyenová.

Zdroj: SITA/Dominic Lipinski/Pool via AP

Európska únia trvá na tom, že dohoda o vystúpení Británie, vyrokovaná predošlou britskou vládou premiérky Theresy Mayovej, sa nebude znova otvárať. Johnson žiada zrušenie kľúčového prvku tejto dohody, tzv. írskej poistky. Toto opatrenie má udržať otvorenú hranicu medzi Írskom a britským Severným Írskom, ktoré by fakticky zostalo na jednotnom trhu EÚ, ak sa nenájde alternatívne riešenie.

„Jasne sme povedali, že nie sme pripravení viesť nové rokovania o dohode o vystúpení, ale len urobiť určité objasnenia v rámci politických deklarácií usmerňujúcich budúce vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou,“ uviedol Juncker. „Sme dobre pripravení (na brexit bez dohody) a ja dúfam, že aj Briti.“