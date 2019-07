VIDEO Mohutná tropická búrka sa blížila k pobrežiu: Pred príchodom sa z nej stal hurikán

Oko hurikánu sa krátko pred poludním miestneho času nachádzalo 65 kilometrov južne od mesta Lafayette a pohybovalo sa severozápadným smerom rýchlosťou deväť km/h. Barry sa zároveň stal prvým hurikánom tohtoročnej sezóny, ktorá trvá od júna do novembra. Americký prezident Donald Trump už v piatok vyhlásil v štáte Louisiana núdzový stav, čím umožnil prísun federálnej pomoci, o ktorú žiadal louisianský guvernér John Bel Edwards.

Prichádzajúca búrka vyvolala spomienky na hurikán Katrina, pri ktorom bolo v roku 2005 zaplavených približne 80 percent územia New Orleans. Katrina udrela aj na iné oblasti Louisiany, ako aj štátov Mississippi a Alabama, pričom si vyžiadala približne 1800 mŕtvych a škody v hodnote 150 miliárd dolárov (133 miliárd eur).

Úrady v Louisiane urýchlili v posledných hodinách evakuačné opatrenia. Niekoľko leteckých spoločností dočasne zrušilo lety do New Orleansu. V nížinách v okolí správneho celku Plaquemines Parish tisíce ľudí opustili svoje domovy. Hladina rieky Mississippi dosiahla v New Orleanse výšku viac ako päť metrov. Podľa meteorológov by sa rieka mala kulminovať na úrovni 579 centimetrov. New Orleans je chránený hrádzami vysokými 6,1 metra.

Starostka New Orleansu LaToya Cantrellová v piatok večer vyzvala občanov, aby zostali doma. Obyvatelia štvrte French Quarter to však neodradilo a pripravili si "hurikánové kokteily" a spievajúc sa potulovali po večerných uliciach. Kvôli hurikánu odložila skupina Rolling Stones svoj koncert naplánovaný na nedeľu v New Orleanse. "Sme s vami — s vami to aj prečkáme," odkázala svetoznáma kapela svojim fanúšikom.