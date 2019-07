Živelná pohroma v Grécku: VIDEO Zahynulo tam už 7 turistov, Viktor (†2) zomrel v kočíku

Tragická smrť českého manželského páru v karavane

Silná búrka na Chalkidiki usmrtila starších manželov Česka. Počas víchrice sa prevrátil ich karavan v letovisku Sozopolu. Muž bol mŕtvy na mieste, žena zomrela pri prevoze do nemocnice. Podľa gréckych médií boli v karavane aj ich syn a vnuk, ktorí utrpeli zranenia.

Na snímkach materiálne škody po búrke v Grécku. Zdroj: SITA/Vassilis Konstantopoulos/InTime News via AP ​

Hovorkyňa českého ministerstva zahraničia Zuzana Štíchová pre Českú tlačovú kanceláriu (ČTK) uviedla, že jedna z osôb z karavanu je hospitalizovaná. Ministerstvo ani cestovné kancelárie teraz informácie o ďalších zranených Čechoch nemajú.

Zdroj: SITA/AP

Otec kočíkoval syna, usmrtil ich vyvrátený strom

Dovolenku na Chalkidiki si užívali ruskí manželia Ivan a Galina Petrenkovi so svojimi tromi deťmi až do chvíle, než ich zasiahla stredajšia búrka. Galina a jej dve deti boli v tom čase v hoteli. Ivan však vonku kočíkoval ich prostredného syna Viktora. Muž po tom, čo sa strhol sa prudký vietor a búrka, začal so synom v kočíku bežať na izbu. Keďže bola tma, nevšimol si, že v jeho smere padá strom. Bohužiaľ, ten sa nich zrútil pri hoteli v letovisku Nea Potidea. Viktor i Ivan boli na mieste mŕtvi.

„Ich telá boli odvezené na blízku kliniku, kde lekári uviedli, že im už nie je pomoci. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili rýchly prevoz rodiny do jej vlasti,“ povedal vo štvrtok Alexander Shcherbakov z ruského generálneho konzulátu v Grécku. Ako sa pre ruskú televíziu 1TV vyjadrila psychologička Olga Prokofjevá, Glina je vo veľmi ťažkom emocionálnom stave. Na dve malé deti zostala sama.

Ďalšie dieťa a ženu zabila časť spadnutej strechy

Ničivý živel zabil aj 8-ročného chlapca z Rumunska a 54-ročnú ženu, ktorá vedľa neho stála. Na dvojicu spadla strecha. „Päť minút to bolo hotové peklo,“ popísal agentúre AFP udalosti Haris Lazaridis, majiteľ reštaurácie, v ktorej zomrela Rumunka a jej syn, keď na nich spadla strecha.

Podľa Lazaridisa bolo pod strechou, keď sa zrútila, schovaných pred búrkou asi sto ľudí. „Len zázrakom nezomrelo viac osôb,“ povedal AFP jeden z dovolenkárov, podľa ktorého boli skoro všetky reštaurácie pri pláží plné. Prudký vietor prevracal stoličky, stoly i autá, z balkónov trhal zábradlia, vyvracal stromy a ničil strechy.

Zdroj: SITA/AP

Siedmu obeť našli vo štvrtok pri letovisku Sozopol, ide zrejme o 62-ročného rybára, ktorý bol od stredy nezvestný.

Zdroj: SITA/Giannis Moisiadis / InTime News cez AP

Bol vyhlásený mimoriadny stav

Severovýchod Grécka, kde Chalkidi leží, zasiahli búrky po niekoľkých tropických dňoch s teplotami blížiacimi sa k 40 stupňom Celzia. V stredu večer začali oblasť bičovať silné lejaky a krupobitie. Vo štvrtok ráno bolo na 80 percent Chalkidiki bez elektriny. Miestne úrady tam vyhlásili mimoriadny stav. S likvidáciou škôd pomôže aj armáda.

Zdroj: SITA/AP

„Chalkidiki je lokalita, kam jazdí veľa Čechov bez cestovných kancelárií vlastnou dopravou, napríklad do prenajatých apartmánov. Odhadoval by som, že na polostrove môže byť 10- až 12-tisíc českých turistov,“ povedal ČTK Ján Papež, podpredseda českej Asociácie cestovných kancelárií. S cestovnými kanceláriami je tam asi 7500 Čechov. České ministerstvo zahraničia po búrkach nesprísnilo odporúčanie pre cesty do Grécka. Ide o živelnú pohromu, nie o trvalé zhoršenie situácie, informovala hovorkyňa ministerstva Štíchová.

Zdroj: SITA/AP

Grécke úrady evidujú rozsiahle materiálne škody. Tamojšia vláda sľúbila, že na obnovu infraštruktúry poskytne 500-tisíc eur. Pomôcť je pripravená aj Európska únia, povedal európsky komisár pre humanitárnu pomoc Christos Stylianidis.