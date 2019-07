Eurovoľby ukázali jasný trend: Mladí ľudia chcú úniu zachovať, prišlo ich výrazne viac

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Svoj hlas v tohtoročných voľbách do Európskeho parlamentu (EP) odovzdalo výrazne viac mladých ľudí s proeurópskym zmýšľaním. Vyplýva to z hĺbkového prieskumu Eurobarometer, ktorý sa v týždňoch nasledujúcich po európskych voľbách zameral na všetkých dvadsaťosem členských štátov EÚ. Na otázky týkajúce sa ich účasti vo voľbách do EP a dôvodov, ktoré ich primäli odovzdať svoj hlas, odpovedalo takmer 28-tisíc občanov naprieč EÚ.