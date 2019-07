Trpké slová Mayovej o jej odchode: Úrad opustí sklamaná, dosiahla toho veľa

LONDÝN - Britská premiérka Theresa Mayová v piatok uviedla, že svoj úrad opustí tento mesiac so zmesou pýchy a sklamania po tom, ako sa jej nepodarilo naplniť hlavný prísľub - vyviesť krajinu z Európskej únie a zaceliť spory, ktoré s tým súvisia.

Mayová, ktorá ustála niekoľko kríz vo svojom úsilí nájsť kompromisnú brexitovú dohodu, ktorú by mohol parlament schváliť, uviedla, že podcenila odpor zákonodarcov. "Domnievam sa, že pôjde o zmes pýchy nad tým, že som bola v tejto pozícii, a tiež určitého stupňa sklamania, pretože bolo toho viac, čo som chcela vykonať. Boli chvíle, keď som si myslela, že sa nám podarilo dostať brexit za čiaru - priala by som si, aby sa nám to bolo podarilo," uviedla Mayová pre stanicu BBC.

Odchádzajúca predsedníčka vlády vo svojom poslednom televíznom rozhovore ďalej povedala, že počas troch rokov strávených v tejto funkcii dosiahla "obrovské množstvo" výsledkov.

Mayová a jej manžel Philip odídu z premiérskeho bytu na ulici Downing Street 24. júla a Mayovej miesto nahradí Boris Johnson alebo Jeremy Hunt. Konzervatívna strana práve hlasuje o svojom novom lídrovi a zároveň premiérovi.

Na otázku, či mohla spraviť viac pre to, aby presvedčila poslancov, aby podporili jej brexitovú dohodu vyjednanú s Bruselom, ktorú parlament odmietol tri razy, Mayová odpovedala: "Človek môže vždy povedať - ak by som s ľuďmi hovorila častejšie..."

Mayová si spomenula na "mrazivý" moment, keď jej povedali o bombovom útoku v Manchestri z roku 2017. Zdôraznila, že neľutuje vypísanie predčasných volieb ešte v ten istý rok, v ktorých skončila so stratou väčšiny v Dolnej snemovni.

Priznala, že počas príslušnej kampane spravila niekoľko chýb vrátane nevystúpenia v televíznej debate s lídrami ďalších strán. Zastúpila ju vtedajšia ministerka vnútra Amber Ruddová. "Všetko, čo som robila, bolo v národnom záujme," zakončila Mayová. Jej nástupca bude známy 23. júla.