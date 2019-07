Americkú vládu opustil ďalší minister: Acosta rezignoval kvôli škandálu okolo Epsteina

Acosta na margo svojej rezignácie vyhlásil, že by nebolo správne, ak by jeho účasť na Epsteinovom prípade poškodzovala agendu prezidenta a činnosť ministerstva práce. "Moja pointa je, že dnes máme skvelú ekonomiku a práve na ekonomiku by sme sa mali aj naďalej sústreďovať," vyhlásil a dodal, že jeho rezignácia nadobudne platnosť o sedem dní.

Americký prezident Donald Trump v súvislosti s Acostovou rezignáciou povedal, že je mu "ľúto, že sa to deje".

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci, File

Acostova úloha v Epsteinovom prípade sa dostala do pozornosti verejnosti po tom, ako newyorskí prokurátori tento týždeň obvinili Epsteina v inom prípade zo založenia kriminálnej siete, ktorá mu umožňovala pohlavne zneužívať desiatky neplnoletých dievčat. Ako pripomína AP, Epstein roky považoval za svojich priateľov bývalého prezidenta Billa Clintona i súčasného šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa.

Trump o Epsteinovi ešte v roku 2002 vyhlásil, že "s ním je zábava" a že je to "skvelý chlapík". "Dokonca sa o ňom hovorí, že má rád krásne ženy tak veľmi ako aj ja, pričom mnohé z nich sú z tých mladších", uviedol vtedy Trump. Šéf Bieleho domu teraz tvrdí, že s Epsteinom sa odcudzili a on nie je "jeho fanúšikom".