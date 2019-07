Miliardára z VIDEa s Trumpom našli v cele na pokraji smrti: Je obvinený zo zneužívania dievčat

NEW YORK - Americký finančník Jeffrey Epstein, ktorý je obvinený z pohlavného zneužívania maloletých, sa možno pokúsil o samovraždu. Našli ho totiž v jeho väzenskej cele so zraneniami na krku, pričom bol len čiastočne pri vedomí. Informovali o tom v stredu viaceré americké médiá s odvolaním sa na zdroje z prostredia bezpečnostných zložiek a justície.

Vyšetrovatelia sa podľa denníka New York Post domnievajú, že Epstein si mohol zranenia spôsobiť zámerne, aby sa dostal z väzby, ktorú mu súd nedovolil na kauciu opustiť. Rovnako je ale možné, že sa pokúsil o samovraždu, alebo mu ublížil iný väzeň, dodal New York Post. O motíve samovraždy povedal istý činiteľ tiež televízii NBC, ďalší zdroj ale upozornil, že zranenia nevyzerali vážne, preto to mohol byť trik, aby sa dostal do nemocnice.

Zdroj: SITA/AP/Florida Department of Law Enforcement

Podľa NBC už vyšetrovatelia vypočuli uväzneného bývalého policajta Nicholasa Tartaglioneho, ktorý sa zodpovedá zo štvornásobnej vraždy s drogovým pozadím a ktorý je zaradený v rovnakom oddelení s Epsteinom. Právny zástupca Tartaglioneho ale tvrdí, že jeho klient nič nevidel a Epsteina sa ani nedotkol, naopak s ním dobre vychádzal.

Zdravotný stav Epsteina nie je známy. Podľa New York Post ho našla ochranka na zemi v polobezvedomí. Ďalšie médiá uvádzajú, že nebol pri vedomí a že bol v tvári domodra.

Epstein na archívnej nahrávke s Donaldom Trumpom Zdroj: nbc

Miliardár Epstein čelí obvineniu zo založenia zločineckej siete, ktorá mu umožňovala pohlavne zneužívať desiatky neplnoletých dievčat. Hrozí mu až 45 rokov väzenia. Súd v New Yorku minulý týždeň zamietol jeho žiadosť o prepustenie na kauciu. Prokurátor sa totiž obával, že tento bohatý finančník má dostatok prostriedkov na to, aby opustil Spojené štáty a že by jeho prepustenie mohlo predstavovať bezpečnostné riziko. Jeffrey Epstein má predstúpiť pred súd 31. júla.

Zdroj: TASR (AP Photo/Palm Beach Sheriff's Office, File)

Zaujímavosťou je, že v manhattanskej väznici Metropolitan Correctional Center spolu s Epsteinom krátko pobýval aj mexický narkobarón Joaquín Guzmán, prezývaný Prcek, ktorého pred týždňom súd poslal na doživotie za mreže. Krátko po verdikte bol Guzmán, preslávený dvoma úspešnými útekmi z väzenia, v tichosti prevezený do Colorada do neslávne preslávenej väznice s najprísnejšou ochranou. Týmto typom väzníc, ktoré sú vyhradené pre najhorších zločincov, sa v USA hovorí supermax a podľa kritikov sa mimoriadne ostrý režim a dlhodobý pobyt v osamelosti v cele, kde trávia 23 hodín denne, podpisujú na psychickom stave väzňov.