AKTUÁLNE Miliardár z Trumpovho VIDEa je mŕtvy! Epstein sa obesil v cele

NEW YORK - Amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, ktorý je obvinený z pohlavného zneužívania maloletých, našli mŕtveho vo väzenskej cele v New Yorku. Informovala o tom v sobotu televízia NBC News.

Podľa denníka The New York Times spáchal samovraždu. Našli ho obeseného v jeho cele. Epstein nebol v súčasnosti vo väzbe objektom špeciálneho monitoringu, ktorý sa uplatňuje v prípade osôb s rizikom samovraždy. Oznámila to agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaný zdroj oboznámený s celou záležitosťou.

Špeciálne monitorovaný nebol

Šéf rezortu spravodlivosti USA William Barr okrem toho nariadil, aby prípad vyšetril aj generálny inšpektor ministerstva. Podľa zdroja citovaného AP Epsteina pôvodne kvôli riziku samovraždy osobitne sledovali, ale neskôr ho z monitorovacieho programu vyradili. Kedy sa tak stalo, nie je jasné.

„Smrť pána Epsteina vzbudzuje vážne otázky, ktoré musia byť zodpovedané,“ uviedol vo vyhlásení minister Barr. Zdôvodnil tým skutočnosť, že prípad bude okrem FBI vyšetrovať aj generálny inšpektor ministerstva spravodlivosti. Zdroj citovaný agentúrou AP uviedol, že Barra predpokladaná Epsteinova samovražda "rozzúrila". On sám vo vyhlásení uviedol, že je z finančníkovej smrti zdesený.

Jeho smrť vyšetruje FBI

Okolnosti smrti amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, ktorý je obvinený z pohlavného zneužívania maloletých, začal skúmať americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Informovala o tom agentúra AFP. Predpokladá sa, že spáchal samovraždu. Americká väzenská správa, spadajúca pod ministerstvo spravodlivosti USA uviedla, že Epsteina našli bez známok života v jeho cele v Metropolitnom nápravnom centre na Manhattane. Stalo sa tak ráno okolo 06.30 h miestneho času (12.30 h SELČ)

Podľa väzenskej správy išlo o "zrejmú samovraždu". Pracovníci väznice sa Epsteina pokúsili oživiť a následne bol prevezený do miestnej nemocnice, kde ho oficiálne vyhlásili za mŕtveho. „Udalosť vyšetruje FBI,“ uviedla väzenská správa. FBI bude skúmať, či sa v newyorskom väzení dodržiavali opatrenia zaisťujúce bezpečnosť väzňov počas noci. V súvislosti s Epsteinovou smrťou sa objavili mnohé otázniky.

Reakcia obete: Štve ma, že sa nám nepostaví zoči voči

Na Epsteinovu smrť už reagovali niektoré z jeho údajných obetí. „Štve ma, že Jeffrey Epstein sa nebude musieť obetiam svojho zneužívania postaviť na súde. My musíme s jazvami po jeho činoch prežiť zvyšok života, zatiaľ čo on nikdy nepocíti dôsledky svojich zločinov,“ uviedla Jennifer Araozová, ktorá tvrdí, že ju Epstein znásilnil, keď mala 15 rokov.

Miliardár Epstein čelil obvineniu zo založenia zločineckej siete, ktorá mu umožňovala pohlavne zneužívať desiatky neplnoletých dievčat. Hrozilo mu až 45 rokov väzenia. Epstein sa už raz pokúsil zabiť. Už 24. júla americké médiá informovali, že Epstein sa možno pokúsil o samovraždu. Našli ho totiž v jeho cele so zraneniami na krku, pričom bol len čiastočne pri vedomí.

Prvý pokus o samovraždu

Našli ho totiž v jeho väzenskej cele so zraneniami na krku, pričom bol len čiastočne pri vedomí. Informovali o tom v stredu viaceré americké médiá s odvolaním sa na zdroje z prostredia bezpečnostných zložiek a justície. Vyšetrovatelia sa vtedy domnievali, že Epstein si mohol zranenia spôsobiť zámerne, aby sa dostal z väzby, ktorú mu súd nedovolil na kauciu opustiť. Rovnako je ale možné, že sa vtedy pokúsil o samovraždu, alebo mu ublížil iný väzeň, dodal New York Post.

O motíve samovraždy povedal istý činiteľ tiež televízii NBC, ďalší zdroj ale upozornil, že zranenia nevyzerali vážne, preto to mohol byť trik, aby sa dostal do nemocnice. Vyšetrovatelia vtedy vypočuli uväzneného bývalého policajta Nicholasa Tartaglioneho, ktorý sa zodpovedá zo štvornásobnej vraždy s drogovým pozadím a ktorý je zaradený v rovnakom oddelení s Epsteinom. Právny zástupca Tartaglioneho ale tvrdí, že jeho klient nič nevidel a Epsteina sa ani nedotkol, naopak s ním dobre vychádzal. Ochranka vtedy našla Epsteina na zemi v polobezvedomí.

Bezpečnostné riziko

Prokurátor sa totiž obával, že tento bohatý finančník má dostatok prostriedkov na to, aby opustil Spojené štáty a že by jeho prepustenie mohlo predstavovať bezpečnostné riziko. Jeffrey Epstein predstúpil pred súd 31. júla. Zaujímavosťou je, že v manhattanskej väznici Metropolitan Correctional Center spolu s Epsteinom krátko pobýval aj mexický narkobarón Joaquín Guzmán, prezývaný Prcek, ktorého pred týždňom súd poslal na doživotie za mreže.

Krátko po verdikte bol Guzmán, preslávený dvoma úspešnými útekmi z väzenia, v tichosti prevezený do Colorada do neslávne preslávenej väznice s najprísnejšou ochranou. Týmto typom väzníc, ktoré sú vyhradené pre najhorších zločincov, sa v USA hovorí supermax a podľa kritikov sa mimoriadne ostrý režim a dlhodobý pobyt v osamelosti v cele, kde trávia 23 hodín denne, podpisujú na psychickom stave väzňov.

Zatknutie Epsteina

Finančníka zatkli 6. júla v Teterbore v štáte New Jersey po tom, ako sa vrátil súkromným lietadlom z Paríža. Epstein bol obvinený zo založenia kriminálnej siete, ktorá mu umožňovala pohlavne zneužívať desiatky neplnoletých dievčat. Najmladšie obete mali v tom čase len 14 rokov. Podľa prokuratúry Epstein v rokoch 2002-2005 platil maloletým dievčatám za masáže a následne ich vo svojich domoch na Floride a v New Yorku pohlavne zneužíval.

Epstein všetky obvinenia popieral a žiadal o prepustenie na kauciu, čo mu bolo zamietnuté. V prípade uznania viny mu hrozilo 45 rokov väzenia. Tento známy finančník mal väzby na vysoko postavených predstaviteľov Spojených štátov vrátane súčasného šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa a bývalého prezidenta Billa Clintona. Ešte v roku 2008 uzavrel prokurátor s Epsteinom kontroverznú dohodu o vine a treste. Finančník sa vtedy priznal, že pre svojich klientov zabezpečoval neplnoleté prostitútky, za čo strávil rok vo floridskom väzení.