VIDEO Dobrodružná cesta do školy: Neuveríte, čo Vietnamci urobia pre vzdelanie vlastných detí

Podrobnosti o týchto praktikách popísal server Vov.vn. Kým mnoho ľudí si z detstva pamätá hlavne to, ako sa škole vyhnúť, vo Vietname je všetko naopak. Podľa týchto záberov je zrejmé, že tamojší rodičia sú ochotní riskovať aj stratu vlastného života len preto, aby svojim deťom dopriali vzdelanie, nech už sa do školy dostanú akokoľvek.

Spôsob, ktorý vyráža dych

Dedinčania majú skutočne svojský spôsob, ako svojich potomkov dopraviť do školy. Životu nebezpečné, no pravidelné a osvedčené sa stalo umiestňovanie detí do veľkých vriec z umelej hmoty. Behom obdobia sucha sa deti mohli spoľahnúť na bambusové mosty, aby prúd rieky prekročili a dostali sa tak do vzdelávacej inštitúcie. Keď však príde obdobie dažďov, situácia sa značne zmení. Z bodu A do bodu B sa vtedy môžu dostať aj pomocou nafukovacích raftov, no tie sú však nespoľahlivé hlavne pri veľmi silných prúdoch.

Vtedy nastáva posledná možnosť, preplávať rieku, kedy ale dochádza k nebezpečenstvu a riskovaniu vlastného života. Otcovia týchto detí však vymysleli "zlepšovák". Museli sa hlavne zamyslieť nad tým, ako deti uchrániť pred silným prúdom a odpadom, ktorý sa v ňom môže vyskytnúť. Prišli s riešením plastových vriec, do ktorých detí uzavreli. S takto uzatvorenými deťmi sa vyberú do rieky a preplávajú na druhý breh.

Ľudia to tam robia bežne

Nguyen Minh Phu, ktorý je predsedom miestnej časti Muong Cha tvrdí, že tento "trik" je v tamojších končinách veľmi populárny. Upozorňuje však obyvateľov, že by ho mali praktizovať len vtedy, ak je prúd veľmi vysoko a je nebezpečné použiť most.

Tu sa však cesta detí nekončí. Akonáhle rieku prekonajú, čaká ich takmer päťhodinová cesta do školy po vlastných a po klzkom teréne. Deti sa zo školy nevracajú každý deň, tak ako sme na to zvyknutí u nás. Zostanú tam na týždeň a domov sa vracajú len na víkendy. Keď si spočítame náročnú cestu do školy spolu s riskantným prekročením rieky, dáva to zmysel.