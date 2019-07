Nehanebnosť v dovolenkovom raji! Britskí či ruskí turisti robia niečo, čo domácich totálne vytáča

Destinácie ako Bali, Thajsko alebo Vietnam sú považované za raj turistov. Zdá sa však, že niektorí cestujúci na to nemajú dosť peňazí. Namiesto toho, aby si našli prácu alebo odleteli naspäť do vlasti, niektorí sa pustia do ulíc a žobrú o peniaze – a len tým poburujú komunitu na sociálnych sieťach.

„V krajine, kde žije 220 miliónov ľudí pod hranicou chudoby, tento mladý pán s fľašou vody prosil o peniaze, aby mohol cestovať po celom svete,“ uviedol užívateľ Twitteru pod fotografiou západného turistu, ktorý sedí na ulici a na kuse kartónu má nápis, že prosí o peniaze na svoj výlet.

Zdroj: Twitter

Indonézsky užívateľ Twitteru píše: „Ak idete na dovolenku, buďte finančne pripravení. Škoda, že ľudia z rozvinutých krajín žobrú v rozvojových krajinách!“

„Begpackerom“, ako ich volajú na Twitteri (z anglického „beg“ = žobrať, pack = batôžtek) teraz ide o krk. V Indonézii rozhodne. Na indonézskom ostrove Bali začal imigračný úrad posielať žobrajúcich na príslušné zahraničné ambasády.

Zdroj: Twitter

„Máme veľa prípadov problémových turistov, v poslednom čase sú to buď Austrálčania, Briti alebo Rusi,“ cituje indonézsky predstaviteľ platformy Bored Panda. Správy o týchto žobrajúcich adresujú domáci veľvyslanectvám, ktoré tak môžu monitorovať svojich občanov v zahraničí.

Aj v Thajsku sa robia pokusy zastaviť žobrajúcich cudzincov. Tam sa snažia zbaviť žobrákov už pri vstupe do krajiny. Každý, kto chce v Thajsku zostať, musí byť schopný dokázať, že má dostatok finančných prostriedkov na financovanie svojho pobytu.