Angela Merkelová mala ďalší záchvat triašky: VIDEO Odborník vyslovil podozrenie na vážnu chorobu

BERLÍN - Pri prijatí fínskeho premiéra Anttiho Rinneho v stredu popoludní mala nemecká kancelárka opäť zdravotné problémy. V krátkom čase to bol už tretí atak triašky. Očití svedkovia uvádzajú, že sa roztriasla počas nemeckej hymny a v triaške sledovala aj vojenskú poctu Rinnemu.

Už v polovici júna sa Merkelová (64) počas návštevy ukrajinského prezidenta Volodymira Zelenského nekontrolovane roztriasla. Neskôr zverejnila vyhlásenie, že to bola len náhla nevoľnosť z tepla a dehydratácie. “Medzitým som vypila tri poháre vody – zdá sa, že to mi chýbalo,” uviedla. Nemeckí lekári potvrdili, že zdravotné problémy môžu nastať, ak človek trpí nedostatkom tekutín.

Zdroj: SITA/AP/Markus Schreiber

O niekoľko dní sa však Angela Merkelová náhle začala prudko triasť pri slávnostnom vymenovaní novej ministerky spravodlivosti. 27. júna utrpela druhý záchvat nekontrolovaného chvenia. Prišlo to len niekoľko hodín predtým, ako mala nastúpiť do lietadla do Japonska, čo vyvolalo nové otázky o jej zdraví.

Zdroj: SITA/AP/Markus Schreiber ​

Hovorca nemeckej vlády v tom čase povedal, že Merkelová nezruší žiadne nadchádzajúce stretnutia. „Kancelárka je v poriadku,“ vyhlásil. Hovorca Merkelovej Steffen Seibert neskôr tweetoval, že Merkelová je na ceste do Osaky na samit G20 a že sa plánujú „početné bilaterálne rozhovory s ostatnými lídrami“.

Viditeľné chvenie rúk a tela kancelárky znepokojilo verejnosť, keď sa stretla s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom. Tekutín vtedy prijímala dosť, rovnako ako pri stredajšom uvítaní fínskeho premiéra.

Lekári zvažujú príčiny trasu kancelárky od nadmerne aktívnej štítnej žľazy až po nízku hladinu cukru v krvi. Väčšina lekárov však súhlasí, že je nepravdepodobné, že by trasenie bolo spôsobené dehydratáciou alebo Parkinsonovou chorobou. Človek sa podobne trasie po dlhom hladovaní.

Peter Garrard, profesor neurológie na St George's University v Londýne povedal, že jej príznaky sa zdajú príznačné pre takzvanú ortostatickú triašku – vzácny neurologický stav, známy ako syndróm trasúcich sa nôh, viditeľný najmä v stoji. Hovorca nemeckej vlády ani osobný hovorca kancelárky však zatiaľ v tomto smere nevydali nijaké zmenené vyhlásenie. Tvrdia, že kancelárka je v poriadku.