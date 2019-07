Študentka (†18) neprežila letecké nešťastie: VIDEO Hrôzostrašný pád na golfové ihrisko

Stroj, v ktorom bola sama, sa zrútil neďaleko golfového ihriska Ole Miss v Oxforde 6. júla cca o 15:15 tamojšieho času.

Mladá pilotka bola s vážnymi popáleninami prevezená do nemocnice v Memphise, kde bola neskôr vyhlásená za mŕtvu.

BREAKING: an airplane has crashed at the Ole Miss golf course. Landed by the 17th box. Pilot was just taken by Hospital Wings helicopter. pic.twitter.com/PhAogB8LT0