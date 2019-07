Lukáš si zaplatil prvú triedu: FOTO Vo vlaku zažil peklo, podľa železníc je v poriadku, že ľudia sedeli na zemi

PRAHA - Lukáš, ktorý sa v nedeľu vracal domov vlakom, si zaplatil cestovné za 1. triedu, aby si užil pohodlie. Ani v tom najhoršom sne by mu však nenapadlo, že sa zaplní cestujúcimi z druhej triedy. Vlak bol totiž tak plný, že ľudia si nemali kam sadnúť, a preto zaplnili aj priestory prvej triedy, kde posedávali na zemi.

„Ten pocit, že človek z daní prispieva na to, aby si nesadol ani v 1. triede. Vlastne to nie je len pocit, to je realita dotačného populizmu,“ napísal Lukáš na svojom twitterovom účte, kde zverejnil šokujúcu snímku, ktorá vzniknutú situáciu dokumentuje.

Lukášova fotografia zachytávajúca situáciu vo vlaku smerujúceho do českej metropoly. Zdroj: Twitter/Lukáš K.

České železnice vo svojom stanovisku uviedli, že ide o bežný postup, a pokiaľ nie sú ľudia spokojní, môžu žiadať kompenzáciu, informovala stránka TN.cz, portál televízie Nova.

S Lukášom súhlasili aj ďalší ľudia. „Takto v ČR vyzerá prvá trieda? Pardon, ale to je tretia trieda v Číne,“ napísal jeden z užívateľov mikroblogovacej siete.

Lukáš šiel vlakom z Olomouca do Prahy. Zaplnenie prvej triedy sa podľa jeho slov nepáčilo niektorým cestujúcim, ktorí sa obrátili na personál. „Sprievodca povedal, že tí ľudia, ktorí sedia v uličkách, sú z druhej triedy. Ľudia sa tak miešali,“ opísal autor príspevku pre TN.cz.

Ako však mienia české železnice, keď je cestujúcich priveľa, ide o bežný postup, ako vyriešiť, aby sa cestujúci dostali tam, kam potrebujú. „Možné to je, keď je vlak zaplnený a pokiaľ to povolí personál. Rieši sa to podľa situácie na mieste,“ vysvetlil televízii Petr Šťáhlavský, hovorca Českých dráh.