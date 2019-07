Problémy v dovolenkovom raji: VIDEO Z hotela na Malorke museli evakuovať 600 turistov

Oheň vznikol okolo 5.05 h. ráno na prvom poschodí jednej z dvoch veží, ktoré tvoria budovu hotela na Miramar Avenue, ktoré sú prepojené schodiskom. Vzhľadom na intenzívne zadymenie hasiči preventívne evakuovali vežu, kde vznikol požiar. Zdravotnícka služba ošetrila 67 hostí hotela, ktorí sa priotrávili dymom. 14 z nich bolo presunutých do nemocníc a ďalších 59 ošetrených v poľnej nemocnici, ktorá sa nachádza vedľa hotela Arenal v Llucmajore.

Zdroj: Instagram

Šesť pacientov tu ostalo na pozorovanie, ostatných prepustili. Požiar bol rýchlo uhasený, ale hasiči pokračovali v práci na odvetrávaní dymu, potom začali postupne premiestňovať ošetrených hostí do nezasiahnutej časti hotela.

El @SAMU061IB ha atès a 67 afectats per l'incendi de 2 hotels a Llucmajor. Tots atesos per intoxicació per fum. 51 afectats han estat atesos 'in situ' i 16 han estat traslladats als hospitals @SonEspases i @SonLlatzer @112IllesBalears @JuliFuster pic.twitter.com/6NrG01KWdk