Hrozná tragédia na luxusnej lodi: Dedko ukazoval vnučke (†1) prístav, dievčatko padalo 11. poschodí

SAN JUAN – Na luxusnej lodi Freedom of the Seas sa stala neuveriteľná tragédia. Starý otec držal v náručí maličkú vnučku a ukazoval jej prístav, v ktorom loď kotvila. Stačila však sekunda nepozornosti a...

Niekoľkoposchodová luxusná loď spoločnosti Royal Caribbean, ktorej sa hovorí aj oceánsky krížnik, kotvila v portorickom prístave San Juan. Pasažieri si vychutnávali prestávku a slnečný deň. Medzi nimi bola na jednej z horných palúb aj rodina z Indiany v Spojených štátoch: starí rodičia z otcovej i matkinej strany, matka, otec, dievčatko a jeho mladší brat.

Zdroj: YouTube

Starý otec chcel pomôcť mladému páru, ktorý mal dosť starostí s menším dieťaťom, a vzal 18-mesačné dievčatko na ruky, aby mu poukazoval prístav. Vtom dieťa nešťastne vykĺzlo z jeho náručia a vypadlo z 11. podlažia lode Freedom of the Seas. Pristálo na betóne dokov pri lodi. Stalo sa to v nedeľu popoludní a ihneď bolo prevezené do nemocnice, ale krátko po príchode ho lekári vyhlásili za mŕtve. V čase incidentu bola loď ukotvená v doku Pan American II v San Juane.

Vyšetrovatelia vypočúvajú cestujúcich, ktorí boli svedkami pádu, a príbuzných dievčatka, aby zistili, čo sa presne stalo. Maličká nebola prvým dieťaťom, ktoré sa zrútilo z hornej paluby výletnej lode.

Zdroj: YouTube

V roku 2012 spadlo 14-mesačné batoľa z paluby 12 na palubu 11 na lodi Monarch of the Seas (Monarcha morí). Loď sa vrátila späť do Port Canaveral na Floride, kde dieťa prevzali v nemocnici do urgentnej lekárskej starostlivosti a zotavilo sa. Médiá kontaktovali spoločnosť Royal Caribbean so žiadosťou o vyjadrenie sa k tragédii.