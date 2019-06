NASA má veľké plány: VIDEO Chystá misiu, ktorá môže konečne odhaliť mimozemský život

Bohato organický svet Titanu vybrala vesmírna agentúra ako ďalší cieľ bádania v slnečnej sústave v rámci pátrania po stavebných kameňoch života. Rotorový aparát Dragonfly bude po Saturnovom mesiaci lietať a skúmať rôzne miesta. Mal by zavítať na desiatky sľubných lokácií a zisťovať, či na tomto ľadovom telese môže existovať mikrobiologický život.

Dragonfly bude vôbec prvé zariadenie s viacerými rotormi, ktoré NASA použije pri skúmaní iného telesa v slnečnej sústave. Dron s ôsmimi rotormi môže pri lete úspešne využiť atmosféru Titanu, ktorá je štyrikrát hustejšia než ovzdušie Zeme.

Titan Zdroj: NASA/Johns Hopkins Applied Physics Laboratory/ /University of Arizona/University of Idaho ​

Titan je podľa vedcov analógom Zeme v ranom štádiu a môže poskytnúť vodidlá k tomu, ako vznikol život na našej planéte. "Dragonfly pri svojej základnej misii trvajúcej 2,7 roka má prebádať rôzne prostredia od organických dún až po dno impaktného krátera, kde kedysi voda v kvapalnom stave a zložité organické látky, ktoré sú kľúčom k životu, možno desiatky tisíc rokov existovali spoločne," uviedla NASA.

BIG NEWS: The next @NASASolarSystem mission is… #Dragonfly – a rotorcraft lander mission to Saturn’s largest moon Titan. This ocean world is the only moon in our solar system with a dense atmosphere & we’re so excited to see what Dragonfly discovers: https://t.co/whePqbuGBq pic.twitter.com/BQdMhSZfgP