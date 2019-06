MIMORIADNE Tankery v Ománskom zálive sa stali terčom útoku: Americké námorníctvo v akcii

Americké námorníctvo neskôr podľa západných tlačových agentúr oznámilo, že má v oblasti svoje plavidlá, ktoré poskytujú asistenciu dvom lodiam, ktoré vyslali núdzový signál o 4.12 h SELČ. Piata flotila so sídlom v Bahrajne neuviedla viac podrobností o tom, kto ich napadol. Nikoho ani z tohto útoku neobvinila. Flotila tiež informovala, že vyslala do oblasti námorné sily na pomoc.

Britská organizácia pre bezpečnosť námornej dopravy United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) uviedla, že sa incident vyšetruje. Zástupca britského námorníctva v Bahrajne uviedol, že si je záležitosti vedomý, ale odmietol uviesť bližšie podrobnosti. UKMTO spadá pod britské námorníctvo.

Organizácia Dryad Global predbežne identifikovala plavidlo, ktoré sa stalo terčom útoku ako tanker MT Front Altair. Loď, ktorá pláva pod vlajkou Marshallových ostrovov, vlastní nórska firma Frontline a údajne stále horí. Tanker mal naloženú ropu z Abú Zabí.

An attack on two foreign cargo ships in the Gulf of Oman, one loaded with oil from the UAE towards Taiwan, and another loaded with oil from Saudi Arabia for Singapore. @CNN @BBCArabic @NBCNews #انفجار_ناقلتي_نفط_ببحر_عمان pic.twitter.com/CD5YYtsZkG

"Môžeme potvrdiť, že došlo k útoku. Na palube nórskeho plavidla sa vyskytla explózia," informoval nórsky portál Dagbladet hovorca ománskej pobrežnej stráže Nasser Selim. Druhou zasiahnutou loďou je tanker Kokuka Courageous, registrovaný v Paname. Obe lode mohli byť údajne zasiahnuté torpédami. 21 členov posádky z Kokuka Courageous a 23 členov z Front Altair bolo evakuovaných do bezpečia, došlo iba k jednému drobnému zraneniu. Kokuka Courageous prevážala náklad metanolu zo Saudskej Arábie do Singapuru a má poškodený pravý bok.

Na webových stránkach iránskej štátnej televízie sa s odvolaním na satelitné snímky proiránskeho libanonského kanálu Al-Majádín píše, že sa terčom útoku stali dva ropné tankery v Ománskom zálive. Správy však podľa agentúry AP neboli podložené žiadnymi dôkazmi.

Úrady v Spojených arabských emirátoch incident zatiaľ odmietli komentovať. Podľa britskej organizácie sa stal asi 45 kilometrov od iránskeho pobrežia.

M.T Front Altair has been abandoned and its all crew has been safely picked up by nearest vessel Hyundai Dubai.



Master of Hyundai Dubai reported cause of fire on Front Altair as surface attack.



Front Altair is a loaded tanker on fire and adrift about 18 NM off our position. pic.twitter.com/QNuSbQF95b