Škandalózny prípad zo slovenského motorestu: TOTO je chlapec, ktorého v podniku odmietli obslúžiť

Kvôli textu, ktorý popisoval smutnú a neúctivú situáciu, ktorá nastala v jednom z motorestov pri Žiari nad Hronom, sa mnohí ľudia chytali za hlavu a našli sa aj takí, ktorí si pri popísaní celého prípadu poplakali. Celý škandál sa odohral v motoreste Dubník, ktorý navštívila istá rodina, ktorej členom bol aj nevidiaci chlapec. Ten mal so sebou vodiaceho psa, bez ktorého by bol jeho život o to komplikovanejší.

Všetko sa zmenilo vo chvíli, keď si rodina chcela objednať jedlo. "Pán sa slušne spýtal čašníka, či sa môžu naobedovať a zobrať i psa. Čašník razantne odmietol, nemôžu sa so psom najesť dnu," píše sa v texte, ktorý na sociálnych sieťach videlo už viac ako 830-tisíc ľudí.

Chlapec s vodiacim psom, obaja boli súčasťou smutného príbehu Zdroj: Facebook/Nekŕmte nás odpadom ​

Rodina sa k odmietavému prístupu čašníka, ktorý bol súčasne aj majiteľom podniku zachovala s rešpektom. "Pán sa mu ešte snažil vysvetliť, že psík je na podobné zvyknutý a na to vychovaný, nepomohlo. Rodina sa zobrala a šla pokojne preč. Bolo na nich vidieť, že sú unavení zrejme po dlhšej ceste, no bez slova odišli von, žiadna hádka, žiadne urážky," píše sa v príbehu.

Napätú situáciu sa rozhodli riešiť

Ľudia, ktorí sa v tom čase v podniku nachádzali tiež a ktorí sú autorom spomínaného textu, sa v tom momente rozhodli zasiahnuť. "Vstúpili sme do toho my a spýtali sa čašníka, ako je možné, že nechce pustiť dovnútra vodiaceho psa? On povedal, že to je zákon. Odmietal sa s nami o tom ďalej baviť. Zrušili sme objednávku a odišli von aj my. Rodina bola stále tam, pred podnikom. Povedali sme im, že nás to mrzí. Na to sa slepý chlapec rozplakal. To ma úplne zlomilo. Mamina ho chlácholila no mne začali padať slzy spolu s ním," takto sa končilo jadro príbehu, ktoré na sociálnej sieti vyvolalo mnohé reakcie na adresu vedenia motorestu.

Ľudia z tohto zariadenia sa nám na naše otázky nevyjadrili. Ich odpoveď zaznamenala len stránka Nekŕmte nás odpadom na sociálnej sieti, ktorá v súčasnosti aj zverejnila fotografiu dotyčného chlapca. "Nebudeme sa k tomu vyjadrovať,” znie v stanovisku k prípadu, ktoré do éteru poslalo vedenie podniku.

Zareagovali aj liberáli

Podpredsedníčka NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a novozvolená europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová sa obrátila so sťažnosťou na Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre porušenie právnych predpisov a Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorého sa dopustil prevádzkovateľ motorestu Dubník pri diaľnici v Lovčiciach voči občanovi so zdravotným postihnutím.

Lucia Ďuriš Nicholsonová Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Majiteľ prevádzky sa podľa Nicholsonovej zachoval nielen necitlivo a neľudsky, ale aj nezákonne. Svojím správaním a odmietnutím obslúžiť svojich klientov z dôvodu prítomnosti psa so špeciálnym výcvikom sa dopustil porušenia ustanovenia § 26 zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý explicitne ustanovuje pre prevádzkovateľa stravovacieho zariadenia možnosť, aby prevádzkovateľ stravovacieho zariadenia v priestoroch určených na konzumáciu stravy umožnil vstup pre osoby so zdravotným postihnutím v sprievode psa so špeciálnym výcvikom.



„Napriek tomu, že prevádzkovateľ motorestu Dubník Lovčica bol podľa mojich informácií na túto skutočnosť upozornený inými klientmi, správal sa arogantne a odmietol rodinu s nevidiacim chlapcom v sprievode psa so špeciálnym výcvikom ako spotrebiteľov obslúžiť,“ tvrdí Nicholsonová.

Porušenie dohovoru OSN

Prevádzkovateľ sa podľa nej dopustil aj porušenia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý zakazuje zmluvným štátom, t. j. aj fyzickým a právnickým osobám na Slovensku, akúkoľvek diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia.



„Mojím cieľom je, aby sa podobné prípady, k akému došlo v motoreste Dubník Lovčica v súvislosti s nevidiacim chlapcom a jeho rodinou, už na Slovensku nestávali. Preto je dôležité, aby kompetentné orgány ako Inšpektorát SOI vyvodil voči subjektu dôsledky,“ povedala novozvolená europoslankyňa.



Podpredsedníčka parlamentu sa so sťažnosťou obráti aj na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanu Stavrovskú, ktorej hlavnou úlohou je ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím. Lucia Ďuriš Nicholsonová verí, že komisárka bude v tejto veci konať tak, aby sa eliminovala akákoľvek diskriminácia osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku.