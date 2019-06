Južná Kórea je nespokojná s tempom, chce urýchliť vyzdvihnutie obetí z vraku lode: Desiata obeť

BUDAPEŠŤ- Juhokórejská ministerka zahraničných vecí Kang Kjong-wha sa po schôdzke so šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjártóom minulý piatok v Budapešti chce tento týždeň opäť stretnúť, aby urýchlila vyzdvihnutie obetí z vraku lode a vyšetrenie tragickej havárie vyhliadkovej lode.

Informoval o tom v utorok spravodajský server Infostart.hu, podľa ktorého agentúra Yonhap uviedla, že kórejská vláda je nespokojná s tempom budapeštianskej záchrannej akcie. Kjong-wha by sa mala tento týždeň na Slovensku stretnúť s rezortnými kolegami krajín Vyšehradskej štvorky (V4), kde bude mať príležitosť vyzvať maďarské orgány, aby urýchlili proces pátrania po nezvestných a vyjasnenie okolností havárie.

Kórejský vojenský pridelenec veľvyslanectva v Budapešti pre denník Korea Times uviedol, že do nedele by v každom prípade chceli ukončiť vyzdvihnutie obetí z vraku potopenej vyhliadkovej lode. Táto operácia by sa podľa jeho slov mohla začať najskôr v stredu, avšak pomalý pokles hladiny a rýchle prúdenie vody Dunaja môžu zásah posunúť na neskoršie dni.

Obe telá nájdené v Dunaji patria turistom z potopenej lode

Obe telá nájdené v Dunaji sú Juhokórejčania z výletnej lode, ktorá šla ku dnu minulý týždeň po zrážke s väčším plavidlom v Budapešti. Juhokórejské ministerstvo zahraničia v utorok uviedlo, že telo nájdené na dne rieky v blízkosti vraku patrí žene - päťdesiatničke, zatiaľ čo ďalšie telo muža po šesťdesiatke našli až 132 kilometrov od miesta nešťastia.

Desiata obeť

Maďarskí potápači našli v utorok ďalšiu obeť minulotýždňovej tragickej zrážky lodí na Dunaji. Telo vytiahli v centre Budapešti z potopenej výletnej lode, ktorá viezla juhokórejských turistov. Počet potvrdených obetí nešťastia tak stúpol na desať. Ďalších sedem osôb sa podarilo zachrániť, 18 ľudí je stále nezvestných. Pátrajú po nich maďarskí aj juhokórejskí potápači.

Podľa úradov je momentálne hlavným cieľom vyzdvihnutie lode Hableány z dna Dunaja. Toto úsilie však hatí rýchlo tečúca voda, typická vysoká jarná hladina, ako aj nulová viditeľnosť pod vodou.