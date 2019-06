Zrážka lodí pri Budapešti: Šokujúce zistenie! Kapitán mal byť zodpovedný za ďalšiu haváriu

BUDAPEŠŤ - Minulý týždeň havarovala na Dunaji pri Budapešti výletná loď s desiatkami turistov. Ku dnu klesla po zrážke s väčšou hotelovou loďou Viking Sigyn. Ukrajinského kapitána, ktorý hotelovú loď kormidloval, vzal súd do väzby. Zrážka si zatiaľ vyžiadala 11 mŕtvych. Podľa maďarských médií bol ten istý kapitán zodpovedný za ďalšiu zrážku, ktorá sa stala v apríli. Ignoroval viaceré varovania a narazil do lode so 171 cestujúcimi.

Tragická nehoda sa stala v stredu večer za daždivého počasia. Výletné plavidlo Morská panna (Hableány) s 33 juhokórejskými turistami a dvojčlennou maďarskou posádkou v priebehu niekoľkých sekúnd kleslo ku dnu po zrážke s väčšou hotelovou loďou Viking Sigyn. Nehoda si vyžiadala trinásť obetí, sedem turistov sa zachránilo, po zvyšku stále pátrajú.

Kapitán už raz havaroval

Súd v Budapešti poslal v sobotu do väzby ukrajinského kapitána Viking Sigyn. Ide o 64-ročného Jurija C. Podľa maďarského portálu hajozas.hu mal byť práve on už pred niekoľkými týždňami zodpovedný za inú haváriu, o ktorej médiá informovali. Začiatkom apríla tohto roka sa loď Viking Idun zrazila s ropným tankerom pri pobreží Holandska. Loď sa plavila z Antverp do Gentu. Piati ľudia utrpeli zranenia.

Zdroj: Instagram/Polícia Holandska

Podľa anonymného zdroja z hotelovej lode Viking Sigyn však kormidloval v apríli Viking Idun so 171 cestujúcimi ten istý ukrajinský kapitán. Jurij C. nebral do úvahy rádiové varovania a loď preto narazila. Zlyhal ľudský faktor. Ako jeden z dôvodov minulotýždňovej havárie sa uvádza aj fakt, že kapitán nedal žiadny signál, že by niečo hrozilo.

Collega's van @PolitieLE Dienst infrastructuur Zuidwest doen momenteel onderzoek naar een aanvaring tussen een passagiersschip en een zeeschip. Dit gebeurde vannacht op de Westerschelde bij #Terneuzen. Flinke schade en helaas ook gewonden pic.twitter.com/5CbG7GkuGN — Gebiedsagent Martin (@GAINFRA_ZW7) 1. dubna 2019

Ukrajinca vzali do väzby

Havária sa stala v stredu minulý týždeň a súdne vypočutie prebehlo v sobotu a trvalo niekoľko hodín. Prokurátor sa odvolal proti rozhodnutiu súdu, ktorý vo svojom verdikte uviedol, že Ukrajinca bude možné prepustiť na kauciu 15 miliónov forintov (46 248 eur). Podmienil to tým, že bude monitorovaný náramkom a zostane na území maďarského hlavného mesta.

Zdroj: Facebook/Minimi Sunshine

Kapitán vinu odmieta a na súde povedal, že ihneď po zrážke ohlásil nehodu vysielačkou. Podľa údajov polície však prvé volanie o pomoc zaznamenali až desať minút po tragédii. Ukrajincov advokát tvrdí, že ide o jedného z najskúsenejších kapitánov v dunajskej plavbe vôbec a že na lodi velí už 44 rokov.

Trinásta obeť

Doteraz bolo nájdených trinásť tiel. Dnes vyzdvihli potápači z vraku vyhliadkovej lode 13. obeť. Maďarskí a kórejskí záchranári pokračujú v príprave čo najskoršieho vyzdvihnutia vraku z koryta Dunaja. Zatiaľ neidentifikované telo našli pri jednom z otvorov potopenej lode. Medzinárodný tím záchranárov preveruje pod vodou stav vraku a hľadá miesta, ktoré by boli vhodné na zavesenie potopenej lode na žeriav.

Experti varujú, že konštrukcia plavidla nemusí vydržať silný tlak prúdenia vody a v procese vyzdvihnutia sa môže zlomiť. Na miesto tragickej zrážky vyplával v stredu ráno z Komáromu žeriav Clark Ádám. Do Budapešti by mohol doraziť popoludní o 15:00, ale vyzdvihnutie potopenej lode sa uskutoční zrejme až vo štvrtok.

Zdroj: SITA/AP/Laszlo Balogh

Hľadajú ďalšie telá

Po nehode, ktorá sa stala 29. mája večer, zachránili z rieky sedem pasažierov. Maďarské a kórejské záchranné jednotky spoločne pátrajú ešte po 13 nezvestných. Sedem turistov sa zachránilo. Operácia na vyprostenie tiel z vraku lode pokračuje, práca pod vodou je však pre potápačov naďalej veľmi nebezpečná. Podľa agentúry MTI to povedal maďarský minister vnútra Sándor Pintér.

Zdroj: SITA/AP/Marko Drobnjakovic

V dedine Kulcs, ktorá leží asi 60 kilometrov od miesta nehody, bolo podľa informácií maďarskej polície nájdené telo juhokórejského turistu. Úrady pátrajú po ďalších možných obetiach po celej dĺžke Dunaja južne od Budapešti.

Zdroj: SITA/AP/Laszlo Balogh

Juhokórejskí experti, ktorí sa zúčastňujú záchranných prác, podľa Pintéra prijali maďarské argumenty, ktoré sa týkajú veľkého nebezpečenstva spojeného s pokusom dostať sa do lode.

Zdroj: SITA/AP/Laszlo Balogh

Nebezpečná operácia

Vrak leží pri Markétinom moste v hĺbke okolo deviatich metrov, pričom prúd je v mieste stále veľmi silný a viditeľnosť pod vodou prakticky nulová. Záchranná operácia bude pokračovať s cieľom vyslobodiť toľko tiel obetí, koľko len bude možné, povedal minister vnútra. „Avšak nechceme mať ďalšie obete,“ poznamenal a dodal, že konečným cieľom je vyzdvihnutie vraku na hladinu.

Zdroj: SITA/AP/Laszlo Balogh

Dostať z dna loď s hmotnosťou okolo 50 ton je však schopný jediný lodný žeriav s nosnosťou 200 ton. Ten podľa médií kvôli zvýšenej hladine Dunaja zatiaľ nemôže preplávať pod budapeštianskymi mostmi. Maďarská polícia na svojom webe uviedla, že na palube Morskej panny bolo v okamihu nehody 22 žien, 12 mužov a jedno dieťa. Juhokórejské ministerstvo zahraničia dnes potvrdilo, že telo vylovené v pondelok z Dunaja pri obci Harta asi 120 kilometrov južne od Budapešti patrí asi 60-ročnému mužovi juhokórejskej štátnej príslušnosti.