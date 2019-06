Loď zapojená do tragickej kolízie na Dunaji sa vracia na miesto nehody: Počet obetí stúpol

BUDAPEŠŤ - Výletná loď, ktorá sa v Budapešti zrazila s menším plavidlom s turistami, sa vracia na miesto nehody. Vyplýva to z údajov monitorovacej stránky vesselfinder.com.

Podľa týchto informácií by mala loď Viking Sigyn do maďarskej metropoly doraziť vo štvrtok neskoro v noci. Majiteľ lode na otázky týkajúce sa účelu jej cesty zatiaľ nereagoval. Loď Hableány s juhokórejskými turistami na palube sa potopila minulú stredu večer pri budapeštianskom Margitinom moste po kolízii s Viking Sigyn. Do Budapešti v stredu dorazil obrovský žeriav, ktorý sa pokúsi potopenú loď vytiahnuť z dna Dunaja. Operáciu však komplikuje rýchly tok rieky aj vysoká jarná hladina.

Vrak lode odvlečú na miesto, ktoré bude bezpečnejšie na vyzdvihnutie

Vrak maďarskej vyhliadkovej lode, ktorá sa minulý týždeň v stredu (29.5.) v Budapešti potopila po zrážke s výletnou loďou, odvlečú pod vodou na bezpečnejšie miesto na jej vyzdvihnutie. Uviedol to vo štvrtok spravodajský server BorsOnline.hu.

Server, ktorý bližšie nešpecifikoval zdroj tejto informácie, poznamenal, že realizácia operácie si vyžaduje množstvo prípravy a času, a preto vyzdvihnutie lode Hableány nemožno očakávať v nadchádzajúcich dňoch.

Polícia oznámila, že identifikovala dve ďalšie nájdené mŕtve telá Kórejčaniek, z ktorých jedno objavili v stredu pod Margitiným mostom v Budapešti a druhé v Stoličnobelehradskej župe pri obci Ercsi. Počet obetí nehody tak stúpol na najmenej 15. Medzinárodný tím záchranárov pátra na celom južnom úseku Dunaja v Maďarsku po ďalších 11 nezvestných juhokórejských turistoch a dvoch maďarských členoch posádky.