Konflikt záujmov kvôli Agrofertu, premiér Babiš musí vrátiť všetky dotácie z EÚ: Nič také sa nestane!

PRAHA - Český premiér Andrej Babiš je aj naďalej pre väzby na svoje bývalé podnikateľské aktivity v konflikte záujmov. Zistil to audit Európskej komisie. Z auditu podľa denníka Hospodářské noviny vyplýva, že skupina Agrofert bude musieť vrátiť všetky európske dotácie, ktoré dostala od februára 2018. Babiš popiera, že by porušil zákon. Žiadne dotácie vrátiť neplánuje. Český rezort financií uviedol, že zatiaľ ide len o predbežnú správu.

Babiš akýkoľvek konflikt záujmov dlhodobo odmieta a opakuje, že so svojimi bývalými firmami, ktoré previedol do zvereneckého fondu, nemá nič spoločné. Babiš previedol Agrofert do zvereneckého fondu začiatkom roka 2017. Stále je ale jeho beneficientom, čo znamená, že všetky zisky všetkých firiem vo fonde patria Babišovi. Na možný pretrvávajúci konflikt záujmov vlani upozornila organizácia Transparency International.

Zákony neporušujeme, dotácie nevrátime

Babiš v reakcii na dnešné informácie médií o výsledku auditu Európskej komisie napísal, že neporušuje ani české, ani európske zákony. Je šokovaný tým, čo tvrdia české médiá. „Žiadne dotácie rozhodne nebude musieť Česká republika vracať,“ napísal. O tom, že správa o audite dorazila do Česka, bol informovaný. Ide však podľa neho o predbežný návrh, ktorý bude analyzovaný a ČR sa k nemu vyjadrí.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Stanovisko EK odmietol. „Som šokovaný tým, čo tvrdia české médiá, že Európska komisia chce vrátiť dotácie, ktoré dostala moja bývalá firma. Nie je to pravda!,“ napísal Babiš. Podľa neho do ČR dorazil predbežný návrh a do uzavretia procesu je správa považovaná za dôvernú. „Toto je len predbežný návrh, ktorý bude dôkladne analyzovaný a Česká republika, predpokladám že aspoň MF a MMR ako príjemcovia správy, sa k nemu vyjadria. Až potom nám pošle finálnu správu aj Európska komisia. Jej stanovisko zásadne odmietam a budem bojovať za jeho zmenu na základe ďalších informácií od národných orgánov,“ napísal Babiš.

Server iRozhlas v piatok upozornil, že Agrofert po zavedení prísnejších európskych pravidiel o konflikte záujmu dostal od českého štátu na dotáciách ďalších 40 miliónov korún (takmer 1,6 milióna eur). Nové pravidlá o konflikte záujmu vstúpili do platnosti 2. augusta 2018. Európska komisia vyšetrovala, či český premiér tieto pravidlá porušuje. Preto tiež pozastavila preplácanie dotácií pre Agrofert, uvádzajú ďalej Novinky.cz.

Podľa MF je to len predbežný návrh, ešte sa môže zmeniť

Audit EK je aj podľa českého ministerstva financií len predbežným návrhom, ktorý sa ešte môže zmeniť. Ministerstvo financií, ktoré potvrdilo, že dostalo anglickú verziu správy, teraz čaká na doručenie českej verzie auditu. Na tú bude reagovať. Obvyklá lehota na vyjadrenie je jeden až dva mesiace, oznámilo ministerstvo financií. Hovorca Agrofertu Karel Hanzelka uviedol, že firma naďalej trvá na tom, že v oblasti dotácií postupuje presne podľa zákona.

Zdroj: TASR/AP/John Thys

„Návrh audítorskej správy je v rozsahu 71 strán anglicky písaného textu a hneď v úvode je opatrený disclaimerom (pozn. upozornením), že ide o predbežné zistenia, závery a odporúčania audítorov EK, ktoré môžu byť menené na základe ďalších informácií od národných orgánov. Preto má byť podľa tejto informácie správa považovaná za dôvernú do uzavretia procesu a do doby vydania finálnych zistení," povedal hovorca MF Michal Žurovec.

Agrofert zatiaľ nekontaktovali

Ďalej uviedol, že na návrh správy bude ČR reagovať v lehote, ktorú EK stanovuje vo chvíli, kedy bude do ČR doručovať českú verziu správy. „Tá je spravidla zasielaná do jedného mesiaca po anglickej verzii. Obvyklá lehota na vyjadrenie je jeden až dva mesiace od doručenia návrhu správy v národnom jazyku,“ uviedol Žurovec.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Hovorca Agrofertu Karel Hanzelka uviedol, že firmu zatiaľ úrady nekontaktovali. "Máme zatiaľ informácie len z médií. Ťažko sa môžeme vyjadrovať k niečomu, o čom nič nevieme. Stále platí, že nás žiadny úrad neoslovil a nekontaktoval. Stále trváme na tom, že v oblasti dotácií postupujeme presne podľa zákona. Pokiaľ nás úrady oslovia, vec následne posúdia naši právnici," uviedol.

Štvavá politická kampaň

Hospodárske noviny a Neovlivní.cz dnes informovali, že premiér Andrej Babiš, líder hnutia ANO, je podľa Európskej komisie v konflikte záujmov kvôli pretrvávajúcim väzbám na svoje bývale podniky. K tomuto záveru dospel audit, ktorý komisia poslala českým úradom. Všetky preverované európske dotácie, ktoré dostala skupina Agrofert od februára 2018, chce Brusel vrátiť späť.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Babiš vložil Agrofert predvlani kvôli českému zákonu o konflikte záujmov do zvereneckého fondu. Vo štvrtok v snemovni pri interpelaciách uviedol, že o správe nevie, nikto mu žiadnu nedal. Babiš dlhodobo akékoľvek pochybenia opakovane odmieta a pripomienky veci v českých i zahraničných médiách označuje za štvavú politickú kampaň.

Na možný Babišov konflikt záujmov vlani upozornila mimovládna organizácia Transparency International. Premiér podľa jej právneho názoru aj po vložení svojej firmy Agrofert do zverenských fondov môže holding ovplyvňovať, zároveň má ako predseda vlády vplyv aj na rokovania o podobe európskeho rozpočtu a o rozdeľovanie európskych dotácií v Česku. Európsky parlament v polovici decembra 2018 prijal rezolúciu, v ktorej vyzval Európsku komisiu na prijatie krokov vo veci možného Babišovho konfliktu záujmov.