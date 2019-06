Babiš to vidí takto: Audit Európskej komisie je útok na Česko

"Údajne kvôli konfliktu záujmov, kvôli mojej bývalej firme, má Česká republika vracať nejaké peniaze," povedal v Snemovni Babiš. Ak premiér nepožiada o hlasovanie o dôvere vláde, vyvolá ODS hlasovanie o nedôvere. K zvrhnutiu vlády je však potrebných najmenej 101 hlasov, ktoré teraz opozícia nemá, podotýka portál iDNES.cz.

Český premiér trvá na tom, že nie je v konflikte záujmov a to ani podľa českého, ani podľa európskeho práva. Práve preto, že podľa audítorov Európskej komisie Babiš stále v konflikte záujmov je, by podľa predbežného auditu mal Agrofert vracať 451 miliónov korún, ktoré získal na dotáciách od jari 2017, keď začala v Česku platiť novela zákona o konflikte záujmov. "Kvôli Agrofertu a kvôli mne sa nebudú vracať žiadne peniaze," vyhlásil v Snemovni premiér. "Je to pochybná, nepodarená a nepravdivá správa, ktorá má znaky útoku. Je to ohrozenie Českej republiky a českých firiem," tvrdí Babiš.

Na Twitteri reagoval na Babišovo vystúpenie predseda najsilnejšej opozičnej strany ODS Petr Fiala. "Vraj sa proti nemu sprisahali nielen opozícia, ale celá Európa, všetci naňho útočia a vlastne ohrozujú aj ČR. Ja by som povedal, že jediný, kto ohrozuje našu krajinu, je premiér, ktorý robí hanbu a kvôli ktorému hrozí, že občania zaplatia stovky miliónov za Agrofert," napísal okrem iného Fiala.