Prahu čaká najväčšia demonštrácia od roku 1989: Chcú koniec Babiša aj Benešovej

Organizátori očakávajú viac než 100-tisícovú účasť. "V utorok nás čaká najväčšia demonštrácia od roku 1989. Ozvučíme celé Václavské námestie, máme veľkú odozvu z regiónov a očakávame, že tam môže byť viac ako 100-tisíc ľudí," vyhlásil v pondelok na tlačovej konferencii predseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář. Spolok proti vláde Andreja Babiša organizuje demonštrácie dlhodobo a požaduje tak koniec ministerky Benešovej, ako aj Babiša samotného.

"Pán premiér je v obrovskom konfliktu záujmov. Je to človek, ktorý robí biznis, vlastní médiá a do toho je trestne stíhaný," povedal Minář s tým, že premiér by mal odstúpiť do doby, než sa očistí pred súdom. "Žiadame posilnenie poistiek nezávislosti súdnictva a žiadame demisiu Marie Benešovej. Žiadame, aby Agrofert vrátil všetky neprávom obdržané dotácie. Žiadame koniec dotácií, štátnych zákaziek a investičných stimulov pre Agrofert. Žiadame, aby sa (Babiš) zbavil vplyvu v médiách a posledná požiadavka je demisia Andreja Babiša," dodal Minář, ktorého cituje portál Novinky.cz.