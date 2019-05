Vysokoškoláčka (†22) bola s priateľom na vyhliadke: FOTO Zomrela kvôli fotke

Michelle, ktorá študovala na univerzite v americkom Oregone, stála na okraji populárnej horskej vyhliadky pri oregonskom pobreží. Bohužiaľ, spadla.

Na snímkach zosnulá Michelle Caseyová. Zdroj: FB/Michelle Casey

Čítajte aj: Anitu v noci zobudil pes: FOTO Horor za dverami kúpeľne, náhle ťažkosti jej dcéry (†18)

Na inkriminované miesto boli okamžite vyslaní záchranári i policajti. Študentku zachytila koruna stromu. Ak by tam strom nebol, padla by do Tichého oceána. Záchranárom trvalo zhruba dve hodiny, kým ju z ťažko dostupného miesta vyslobodili.

Zdroj: FB/Michelle Casey

Následne bola evakuovaná vrtuľníkom do nemocnice v Portlande. Nebola pri vedomí, no stále dýchala. Hoci lekári urobili všetko, čo bolo v ich silách, život mladého dievčaťa sa im zachrániť nepodarilo. A keďže Michelle v minulosti súhlasila s darovaním orgánov, zachránila životy dvoch ľudí.

Zdroj: FB/Michelle Casey

Jej rodina, ktorá poďakovala záchranárom, lekárom a transplantačnému tímu v Pacific Northwest Transplant Bank, ju opísala ako „temperamentnú a priateľskú osobu, ktorá milovala, keď sa ľudia usmievali“.