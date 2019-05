Škandál rakúskej vlády: Uniklo tajné VIDEO! Šéf populistov kšeftoval s Rusmi, kancelár žiada nové voľby

VIEDEŇ - Šéf rakúskych slobodných (FPÖ) Heinz-Christian Strache sa pred rakúskymi parlamentnými voľbami v roku 2017 dohováral s rodinou ruského oligarchu, výmenou za protislužby. Ukazuje to tajne natočené video, o ktorom na svojich weboch informovali nemecký denník Süddeutsche Zeitung a spravodajský magazín Der Spiegel. Rakúsky kancelár už vylúčil spoluprácu so Strachem. Strache aj jeho dôverník Gudenus končia.

Stretnutie bolo podľa magazínu zjavne zorganizované ako pasca na politikov pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ). Pre rakúsku pravicovú vládu to podľa agentúry DPA znamená doteraz najväčšiu skúšku. Strache pripustil, že sa stretnutie uskutočnilo v povznesenej nálade, ale údajne v rozhovore poukazoval na nutnosť dodržania rakúskych zákonov. Strache aj Gudenus rezignovali Video preveruje rakúske štátne zastupiteľstvo a prokuratúra.

Kurz žiada nové voľby

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz v sobotu oznámil, že prezidenta Alexandra Van der Bellena požiadal o čo najskoršie vypísanie nových volieb v reakcii na korupčný škandál, po ktorom odstúpil Strache z funkcie vicekancelára i postu predsedu koaličnej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ). Informovala o tom agentúra AFP.ň

„Navrhol som prezidentovi, aby sa nové voľby uskutočnili v najbližšom možnom termíne," povedal Kurz. Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen podporil návrh kancelára Sebastiana Kurza ukončiť vládnu krízu a vyhlásiť predčasné voľby. O ďalších krokoch bude s Kurzom hovoriť v nedeľu.

Strache rezignoval

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz vylúčil ďalšiu spoluprácu s vicekancelárom a šéfom FPÖ Heinzom-Christianom Strachem. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA. Pôvodne sa špekulovalo, či sa vládna koalícia rozpadneNie je jasné, či toto rozhodnutie spôsobí rozpad vládnej koalície Kurzovej konzervatívnej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a FPÖ na čele so Strachem, alebo len povedie k Stracheho rezignácii ako vicekancelára. Strache však neskôr podal demisiu.

Kurz ju prijme. Strach povedal, že skončí tiež vo funkcii predsedu FPÖ. Na dnešnej tlačovej konferencii hovoril o špinavej kampani a o cielenom politickom atentáte. Strache v televíznom vysielaní oznámil, že odstúpil z funkcie preto, aby zabránil rozpadu vládnej koalície konzervatívnej ÖVP kancelára Sebastiana Kurza a FPÖ. „Ako vicekancelár som ponúkol svoju rezignáciu kancelárovi Kurzovi, ten prijal toto rozhodnutie,“ citovala Stracheho agentúra AFP. Strache ďalej uviedol, že neporušil žiaden zákon. Priznal však, že ide o "trápnu" záležitosť. Sa Strachem bol na schôdzke tiež jeho dôverník Johann Gudenus, terajší šéf parlamentnej frakcie FPÖ. Aj on dnes oznámil odchod zo všetkých politických funkcií.

Demonštranti žiadajú predčasné voľby

Vo funkcii vicekancelára aj straníckeho šéfa by ho mal nahradiť súčasný minister dopravy Norbert Hofer, neúspešný kandidát z posledných prezidentských volieb. Televízia oe24 uviedla, že kancelár Kurz odmieta, aby v kabinete vystriedal Stracheho práve Hofer. Kurzovi ľudovci si vraj želajú predčasné voľby. Rakúsky server Kurier uviedol, že Kurz za zotrvanie vo vláde so Slobodnými žiada viac ako len rezignácie Stracheho a jeho blízkeho spolupracovníka Gudenusa. Žiada aj výmenu na poste ministra vnútra za nestraníka.

Pred budovou, kde sídli rakúsky kancelár sa zišli poobede stovky demonštrantov a čakajú na vyjadrenie Kurza. Žiadajú predčasné voľby. Držia transparenty ako „Strache neonacista" či „FPÖ, asociálna strana oligarchov".

Pred budovou, kde sídli rakúsky kancelár sa zišli poobede stovky demonštrantov a čakajú na vyjadrenie Kurza. Žiadajú predčasné voľby. Držia transparenty ako „Strache neonacista“ či „FPÖ, asociálna strana oligarchov“. Informuje o tom zahraničný spravodajca ČT24. Agentúra APA s odvolaním sa na viedenskú políciu uvádza, že do 15.00 h sa na námestí zhromaždilo približne 5000 ľudí. Podľa hovorcu polície Patricka Maierhofera bolo dosiaľ zhromaždenie "hlasné, ale pokojné", pričom polícia dúfa, že to tak aj zostane.

Maďari rezignáciu nekomentujú

Maďarská vláda odmietla komentovať rezignáciu Stracheho. „Odstúpenie Stracheho považujeme za vnútornú záležitosť Rakúska, preto ho maďarská vláda nebude komentovať. Viackrát sme už jasne prezentovali, že maďarská vláda sa nezaoberá obchodnými záležitosťami, a teda ani rozhodnutiami vlastníkov médií,“ citoval spravodajský server 24.hu reakciu Orbánovho hovorcu Bertalana Havasiho.

Strache sa 6. mája stretol v Budapešti s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. V súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu (EP) vtedy vyjadril nádej, že vlastenecké strany v hlasovaní posilnia a že prvýkrát v histórii bude môcť vzniknúť "vlastenecká" európska frakcia. Maďarský premiér vtedy zdôraznil, že on aj Strache chcú zmeny v Európe. „Ak v Rakúsku je možná spolupráca stredopravej strany s pravicou, tak by sa to mohlo stať aj Európe,“ povedal.

Pasca na šéfa strany

Nemecké médiá priniesli v piatok správy o tom, že rakúsky vicekancelár a šéf pravicových populistov Strache ponúkal pred voľbami v krajine v roku 2017 vládne zákazky výmenou za podporu údajnej bohatej ruskej darkyne. Denník Süddeutsche Zeitung (SZ) a týždenník Der Spiegel zverejnili výňatky z videonahrávky, ktorá podľa nich zachytáva Stracheho stretnutie so ženou tvrdiacou, že má záujem investovať veľké sumy peňazí v Rakúsku. Údajne ide o neter istého ruského oligarchu.

Schôdzka prebehla v júli 2017 vo vile na španielskom ostrove Ibiza a nahrávka z nej bola zhotovená tajne a neskôr poskytnutá obom médiám, uviedli SZ a Der Spiegel. Konštatovali, že stretnutie bolo jasnou pascou zameranou na kompromitáciu Stracheho. Zúčastnil sa na nej aj súčasný predseda poslaneckého klubu FPÖ v rakúskej Národnej rade a Stracheho dôverník Johann Gudenus.

Špinavé peniaze a vplyv v médiách

Údajná neter ruského oligarchu povedala, že chce v Rakúsku investovať štvrtinu miliardy eur. Žena opakovane naznačila, že by mohlo ísť o špinavé peniaze, uviedla agentúra DPA. Napriek tomu s ňou Strache a Gudenus strávili šesť hodín a diskutovali o investičných možnostiach. Video zachytáva Stracheho, Gudenusa, jeho ženu, ďalšieho muža hovoriaceho nemecky a ženu, ktorá na zázname hovorí predovšetkým rusky a anglicky.

Údajná ruská investorka okrem iného naznačila, že chce získať významný podiel v najčítanejším rakúskom denníku Kronen Zeitung a potom prostredníctvom spravodajstva v denníku podporiť FPÖ vo volebnej kampani, informoval denník Süddeutsche Zeitung. „Ak prevezme Kronen Zeitung tri týždne pred voľbami a dostane nás na prvé miesto, potom môžeme hovoriť o čomkoľvek,“ hovorí Strache.

Ilegálny systém financovania strany

Strache žene naznačil, že jej pomôže získať zákazky na výstavbu ciest, ak mu ona pomôže k volebnému úspechu FPÖ. „Potom by mala založiť firmu, ako je Strabag. Všetky štátne zákazky, ktoré teraz dostáva Strabag, potom bude dostávať ona,“ hovorí na zázname Strache žene cez sprostredkovateľa. Strache a Gudenus okrem toho na zázname zjavne popísali zrejme ilegálny systém financovania strany.

„Existuje pár veľmi bohatých. Tí platia od 500-tisíc až do dvoch miliónov eur," poznamenal Strache k finančným darom, ktoré plynú prostredníctvom verejnoprospešného združenia platbami, ktoré nebudú úradne nahlásené. Peniaze neplynú priamo strane, ale istému spolku. „Ide o všeobecne prospešný spolok a tiež nemá so stranou nič spoločné. Nemusíš tak nič hlásiť dvoru audítorov,“" vysvetľuje ďalej politik.

Čisto súkromné stretnutie

Obaja rakúski politici podľa nemeckého magazínu pripustili, že sa stretnutie vo vile na Ibize uskutočnilo. Strache v písomnom stanovisku pre Der Spiegel uviedol, že išlo o „čisto súkromné“ stretnutie v „uvoľnenej, nenútenej a bujarej dovolenkovej atmosfére“. „V tomto rozhovore som u všetkých tém viackrát poukázal na príslušné zákonné predpisy a nevyhnutnosť dodržania rakúskeho právneho poriadku," tvrdí Strache.

To podľa neho platí aj pre spomínané stranícke dary a dary všeobecne prospešným organizáciám. Dodal, že on ani FPÖ od týchto osôb nikdy nedostali žiadne výhody ani im nič také neposkytli.

„Mimochodom, okrem skutočnosti, že počas večere sa podávalo mnoho alkoholu, tam bola aj vysoká jazyková bariéra," doplnil Strache. Der Spiegel uviedol, že materiál bol magazínu a Süddeutsche Zeitung "prihraný", ale z dôvodu ochrany zdrojov neuvádza žiadne údaje o jeho pôvode. Der Spiegel aj Süddeutsche Zeitung nechali rozhodujúce pasáže preskúmať expertom na zisťovanie pravosti fotografií a digitálnych záznamov.

Mediálny systém podľa vzoru Orbána

Na videu Strache tiež tvrdí, že by chce pretvoriť rakúsky mediálny systém po vzore Maďarska. Za vlády tamojšieho pravicovo-konzervatívneho premiéra Viktora Orbána bola sloboda tlače v krajine rozsiahlo obmedzená, uviedla rakúska verejnoprávna televízia ORF. Zverejnenie nahrávky podľa nej vyvoláva mnoho otázok. Je napríklad nejasné, kto nastražil politikom pascu alebo kto poskytol materiál médiám. Der Spiegel a SZ sa odvolali na ochranu zdrojov. Rovnako nie je zatiaľ objasnené, prečo sa inkriminujúce video objavilo až teraz - týždeň pred voľbami do Európskeho parlamentu.

Ak to bude pravda, musia odstúpiť

Šéfka opozičnej Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) Pamela Rendiová-Wagnerová v reakcii žiadala okamžité odstúpenie podpredsedu vlády Stracheho. Zodpovednosť musí podľa nej prevziať aj kancelár Sebastian Kurz, a to "ešte dnes", keďže on sa rozhodol pre koalíciu svojich ľudovcov z ÖVP s FPÖ. Strache aj Gudenus už rezignovali. „Toto video ukazuje všetko, hovorí všetko a poskytuje hlboký pohľad. Cesta do neliberálnej demokracie - pre niektorých zjavne synonymum pre kleptokraciu - bola dlho plánovaná,“ kritizovala Rendiová-Wagnerová v súvislosti s vyjadreniami Stracheho.

„Keď sa táto správa a toto video ukážu ako pravdivé, bude jedno jasné: Strache a Gudenus sú zrelí na odstúpenie. A rovnako jasné: táto vláda skončila, to musí vidieť aj Sebastian Kurz. Nové voľby už nemožno nijako obísť,“ tvrdí šéfka liberálnej strany NEOS Beate Meinlová-Reisingerová. Hovorca a hlavný kandidát zelených v eurovoľbách Werner Kogler položil vo vyhlásení otázku, či sa "zopakuje odveký kolobeh modrých (FPÖ) - opozičná lavica – vládna lavica - lavica obžalovaných". Aj podľa neho musí kancelár Kurz konať, konkrétne ukončiť koalíciu so slobodnými. Kogler predpokladá, že prokuratúra rýchlo začne preverovať možný prípad korupcie.