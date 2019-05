Napätá situácia v Rakúsku môže ovplyvniť aj Eurovoľby: Dostane krajná pravica nakladačku?

Uviedol to v rozhovore pre denník Neue Osnabrücker Zeitung, ktorý bol zverejnený v pondelok. Negatívny dosah na preferencie týchto strán sa podľa neho netýka len strany FPÖ, ale aj Alternatívy pre Nemecko (AfD) pod vedením Jörga Meuthena a pravicovej Ligy Severu talianskeho ministra vnútra Mattea Salviniho.

Aféra okolo Stracheho je podľa Schulza symbolom nezodpovednosti pravicovo-populistických strán tvoriacich vládu. V nedeľňajších voľbách do EP im môžu voliči "predložiť účet, aký si zaslúžia". "Voliči si teraz dvakrát rozmyslia, či takýmto ľuďom dajú svoj hlas," povedal drážďanský politológ Werner Patzelt pre denník Der Tagesspiegel. Škandál v Rakúsku by mohol zastaviť nárast podpory krajnej pravice v Európe, tvrdí podľa rovnakého zdroja šéf spoločnosti Forschungsgruppe Wahlen Matthias Jung.

Viacerí odborníci však zastávajú opačný názor. Videoaféra súvisiaca s FPÖ nebude mať na výsledok AfD vo voľbách do EP nijaký účinok a nemala by sa preceňovať, uviedol pre Rheinische Post politológ Frank Decker. Populistické strany podľa neho ľudia zvolili koniec koncov ako "protestné strany, a nie preto, že by ponúkali presvedčivé vystupovanie či sľubovali lepšiu alternatívu vlády."

Stracheho vnímajú ako obeť

Podobne šéf inštitútu Forsa na prieskum verejnej mienky Manfred Güllner spochybňuje, že by kríza v FPÖ mala výrazný dosah na rozhodovanie Nemcov vo voľbách do EP. Deväťdesiat percent nemeckých voličov totiž aj naďalej odmieta, že by volili AfD. "Voliči AfD chcú, naopak, odstrániť právny štát a Stracheho po škandále so zverejneným videom vnímajú ako obeť".

Aktuálnu situáciu na rakúskej politickej scéne analyzovalo dnešné on-line vydanie denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung. Vládnu krízu v Rakúsku vyvolalo video z júla 2017, ktoré bolo zverejnené v piatok. Zo svojej funkcie vicekancelára i predsedu FPÖ v sobotu odstúpil Strache. Na nahrávke zhotovenej na španielskom ostrove Ibiza totiž Strache hovorí s údajnou príbuznou istého ruského oligarchu, ktorá chce v Rakúsku investovať štvrť miliardy eur.

Strache jej navrhoval, aby kúpila bulvárny denník Kronen Zeitung a následne jeho spravodajstvom pomohla FPÖ v predvolebnej kampani. Predčasné parlamentné voľby by sa mali v Rakúsku uskutočniť v septembri.