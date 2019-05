Škandál v Košiciach: Pavla (†51) hospitalizovali so zápalom pľúc, nemocnica potvrdila pochybenie

KOŠICE - Skutočne desivý scenár sa odohral v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach. Pavla (†51) hospitalizovali so zápalom pľúc, no z choroby sa už nepozviechal. Po nesprávne podanej transfúzii krvi prišiel o život. Prípadom sa v súčasnosti zaoberá Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou aj polícia.

Hovorkyňa nemocnice Ivana Stašková potvrdila pochybenie personálu. Pacient podstúpil zákrok na II. chirurgickej klinike ešte v marci. O mesiac nato vydýchol naposledy.

Vyhadzov pre troch zamestnancov

Pavol mal prísť do košickej nemocnice so zápalom pľúc. Objavili mu na nich vodu, ktorú bolo potrebné chirurgicky odsať. Strata krvi pri zákroku si však vyžiadala transfúziu. Napriek tomu, že mal 51-ročný muž krvnú skupinu 0+, dostal krvnú skupinu B+. O podrobnostiach informovala televízia Markíza, ktorá má k dispozícii zápisnicu z mimoriadneho zasadnutia Transfúznej komisie spomínanej nemocnice. Podľa nej došlo k podaniu zlej krvnej skupiny z dôvodu zámeny vzoriek na oddelení II. Chirurgickej kliniky UNLP KE.

Muž približne po mesiaci zomrel. Oficiálne na zlyhanie pečene. Nemocnica aj napriek tomu, že nie je zrejmé, či úmrtie zapríčinila chyba ošetrujúcich lekárov, vyvodila dôsledky. Ukončila pracovný pomer s tromi zamestnancami. Podľa zápisnice totiž lekári jasne poukázali práve na zlyhanie a pochybenie ošetrujúcich lekárov.

Nemocnica pristúpila k opatreniam

Zariadenie po prevalení škandálu vyjadrilo hlbokú ľútosť nad prípadom. "Aj touto cestou sa ospravedlňujeme," uviedli s tým, že okamžite pristúpili k adekvátnym opatreniam. Okrem už spomínaného prepustenia trojice zamestnancov preškolili transfúznych lekárov a sestry v oblasti zásad správnej praxe odberu a označovania vzoriek. "Zmenili sme povinnosť archivovania bedside testov," uviedla UNLP vo svojom stanovisku.

Práve bedside test podľa správy, o ktorej informovala Markíza, lekári buď neurobili, alebo ho nesprávne vyhodnotili. Testom sa potvrdí krvná skupina pacienta a teda sa preukáže, akú krvnú skupinu má dostať.

Polícia začala trestné stíhanie

Prípadom sa v súčasnosti zaoberá Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou aj polícia. „Dňa 26. marca bola ÚDZS doručená žiadosť Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach o poskytnutie výsledkov dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou poskytnutou pacientovi v UNLP Košice, pri ktorej malo dôjsť k zámene krvnej skupiny pri transfúzii. Keďže úrad do uvedeného dňa nedisponoval žiadnym podnetom, listom zo dňa 26. marca vyzval tohto pacienta na doplnenie informácií, teda na podanie podnetu, na základe ktorého by úrad danú vec preveril,“ uviedla hovorkyňa ÚDZS Radoslava Muchová.

Zdroj: TASR

Keďže medzitým došlo k úmrtiu pacienta, podnet na prešetrenie mohli podať príbuzní. ÚDZS takýto podnet podľa nej nedostal. „Vzhľadom na závažnosť tohto prípadu však predseda úradu rozhodol o vykonaní dohľadu z vlastnej iniciatívy, v rámci ktorého úrad preverí celý postup poskytnutia zdravotnej starostlivosti tomuto pacientovi,“ uzavrela Muchová s tým, že o záveroch môže ÚDZS informovať až po ukončení dohľadu.

​

Košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová reagovala, že v zmysle Trestného poriadku začala polícia trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. "V súčasnej dobe vykonáva vyšetrovanie odbor kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, pričom v konaní okrem iného prebieha znalecké dokazovanie. Nie je vylúčené, že po ukončení dokazovania môže dôjsť v uvedenej veci k zmene právnej kvalifikácie," vysvetlila.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice je druhou najväčšou slovenskou nemocnicou a poskytuje zdravotnú starostlivosť nielen pre pacientov z Košického kraja, ale v špecifických odboroch pre celý východoslovenský región. Má 1 356 lôžok a asi 3 680 zamestnancov.

Chyby, za ktoré platia pacienti

Nejde však o prvý medializovaný prípad, ktorý poukazuje na to, že za chyby v nemocniciach zaplatili pacienti. Len nedávno Slovensko šokovalo to, čo sa udialo v nitrianskej nemocnici. Františkovi sa síce operácia kolena nestala osudnou, na svoju skúsenosť však len tak ľahko nezabudne.

Lekári si totiž pomýlili jeho ľavé koleno s pravým a mužovi operovali nesprávnu nohu. Vedenie Fakultnej nemocnice v Nitre si chce najskôr počkať na závery Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. "Aktuálne sme vyvodili personálnu zodpovednosť, odvolaný je primár kliniky úrazovej chirurgie a ortopédie, takisto hlavná sestra operačných sál, v súčasnosti prebieha ukončenie pracovného pomeru s hlavným operatérom. Bude vyhlásené nové výberové konanie na prednostu, bude vyhlásený aj nový konkurz na primára operačných sál," informovala pred týždňom generálna riaditeľka Fakultnej nemocnice v Nitre Jarmila Mikušová.

Nemocnica takisto vyvodila dôsledky aj voči ďalším pracovníkom, ktorých sa prípad týkal. V súčasnosti je daná klinika pod zvýšeným dohľadom vedenia nemocnice, ako aj hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre ortopédiu.

Zdroj: Facebook/K.K.

Banálna operácia v trnavskej nemocnici mala byť osudnou pre 25-ročnú Katku. Tá mala mať zápal slepého čreva, po operácii sa ale jej stav zhoršil. Rodina sa vyjadrila, že mladú ženu museli dať náhle na ARO do umelého spánku, po štvortýždňovom trápení však svoj boj o život prehrala. Po týždňoch silného bojovania, modlenia sa, Katka dostala mozgovú smrť. Prečo sa to stalo, ako? Odpoveď? My nevieme. 1. 4. jej ako 25-ročnej srdiečko dobilo..." uviedla rodina. Viac sa dočítate tu. Aj v tomto prípade vyšetrovateľ vedie vo veci vyšetrovanie pre prečin usmrtenia.