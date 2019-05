Ľudia aj politici sú zdesení: VIDEO Poľskom otriasol film o sexuálnom zneužívaní v cirkvi

VARŠAVA - Milióny zhliadnutí od víkendového zverejnenia na internete zaznamenala snímka o sexuálnom zneužívaní v poľskej katolíckej cirkvi. Film podľa médií otriasol krajinou, v ktorej sa ku katolíckej viere hlási deväť z desiatich Poliakov, a prinútil prelátov prejsť od pobúrenia a kritiky k ospravedlneniam. Problém sa stal jedným z hlavných tém v kampani pred voľbami do Európskeho parlamentu.

Film bratov Tomasza a Marka Sekielských, ktorého názov by sa dal preložiť Len to nikomu nehovor, odhaľuje dosiaľ neznáme prípady zneužívania v poľskej cirkvi. Obete dopodrobna popisujú, čo zažili od duchovných: obťažovanie, znásilnenie aj vyhrážky, že nabudúce budú na rade ich mladší súrodenci. Vypovedajú tiež, že im kňazi zakazovali hovoriť o tom, čo sa im stalo, a to dokonca aj počas spovede.

"Film mnou hlboko otriasol. Ohromné ​​utrpenie obetí vyvoláva ľútosť a hanbu. Ďakujem všetkým, ktorí majú odvahu hovoriť o svojom utrpení. Ospravedlňujem sa za každú ranu, spôsobenú predstaviteľmi cirkvi," napísal arcibiskup Wojciech Polak, ktorý stojí na čele poľskej cirkvi. Dodal, že je potrebné "objasniť všetky prípady" a že "nikto v cirkvi sa nemôže vyhýbať zodpovednosti".

"V mene celej konferencie biskupov sa chcem čo najúprimnejšie ospravedlniť všetkým ľuďom, ktorým bolo ublížené. Uvedomujem si, že nič nedokáže kompenzovať krivdy, ktoré utrpeli," vyhlásil predseda biskupskej konferencie, arcibiskup Stanislaw Gadecki.

Avšak obaja arcibiskupi skôr odmietli vo filme vystúpiť, pripomenul denník Gazeta Wyborcza a dodal, že Gadecki ešte nedávno kritizoval správy o sexuálnom zneužívaní a ochrane vinníkov ako pokusy "pripraviť cirkev o autoritu a zničiť dôveru v ňu".

Zdroj: YouTube/Sekielski

Duchovní reagujú na film rozdielne

Jeden z prelátov, obviňovaných zo zatajovania prípadov, gdaňský arcibiskup Slawoj Leszek Glódž, obvinenia odmietol. "Nepozerám sa na všetko," povedal o filme a reportérku televízie TVN 24 odbil slovami, nech ho neprovokuje. A v nedeľu kázal o "neomarxistickom klaňaní sa modlám zle pochopenej tolerancie" a "spochybňovaní posvätnosti rodiny, hanebnej snahe ju klásť na roveň voľným zväzkom či spolužitiu osôb rovnakého pohlavia".

Populárny kňaz Jacek Prusak naopak varoval veriace ovečky pred "vlkmi s kolárikmi": "Farári ubližujú vašim deťom. Nie svojim. To obetiam patrí vaša starostlivosť a nie, aby ste sa plazili po kolenách okolo takého či iného kňaza či biskupa. Skoncujme s tým modlárstvom!" burácal v Krakove.

Zdroj: YouTube/Sekielski

"O ničom som nevedel a nikdy v živote som kňazov neupodozrieval, že môžu niečo také robiť deťom. Verím v boha a nie v kňaza," zareagoval bývalý prezident Lech Walesa na odhalenie filmu, že jeho spovedník - medzitým zosnulý - Franciszek Cybula zneužíval dvanásťročného chlapca.

Vyjadrili sa aj politici

Predseda vládnucej konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyński v reakcii na film prisľúbil, že páchateľom, vrátane kňazov, sa nedostane "ani náznaku tolerancie", ale naopak bude im hroziť až 30 rokov za mrežami. Znovu ale varoval pred sexuálnou osvetou ako "predčasnou sexualizáciou" a pred útokmi na cirkev kvôli zločinom "nemnohých duchovných".

Zdroj: YouTube/Sekielski

"Ničomu nerozumiete, pán Kaczyński, ničomu! Nechápete, odkiaľ naozaj pramení najväčšia hrozba pre poľské deti," odkázal šéfovi PiS predseda najsilnejšej opozičnej strany Občianska platforma (PO) Grzegorz Schetyna a prisľúbil s problémom skoncovať "raz a navždy".

"Po 30 rokov našej demokracie všetci politici otrasné drámy mnohých obetí tajili," usúdil Robert Biedroń, bývalý obľúbený starosta severopoľského Slupska, ktorého nová politická strana Jar súperí s PiS a PO.