Vegánski rodičia zbedačili život dcére (19 mes.): Z toho, čo jej dávali jesť, zostáva rozum stáť

SYDNEY - Kedysi podvyživené dievčatko na hrane prežitia dnes bojuje s iným problémom. Žiaľ, môžu za to jeho rodičia, prísni vegáni. Svojho anjelika kŕmili len ovocím, ovsenými vločkami, zemiakmi, ryžou, tofu, arašidovým maslom a ryžovým mliekom. Pre nedostatok živín sa nevyvíja tak, ako jeho rovesníci.

Novopečení rodičia z Austrálie, striktní vegáni, takmer vyhladovali svoju 19-mesačnú dcérku na smrť. Dievčatko nemalo nijaké zuby a nemalo ani silu postaviť sa, pretože vážilo len päť kíl. Viac ako 1,5-ročné dieťa tak bolo na úrovni 3-mesačného bábätka.

Jeho matka (32) počas výsluchu povedala, že ho kŕmila ovsenými vločkami, zemiakmi, ryžou, tofu, arašidovým maslom a dávala mu piť aj ryžové mlieko. Dieťa vraj jedlo aj ovocie a hrozienka.

Odvtedy, čo dievčatko prišlo na svet, nikdy nebolo u lekára. Nebolo ani očkované. Všetko sa prevalilo vlani v máji, keď bolo do nemocnice prijaté so zimnicou.

Podvyživené dieťa bolo rodičom odobraté. Skončilo v pestúnskej starostlivosti a pod drobnohľadom doktorov. Bohužiaľ, to, čo mu spôsobili rodičia, môže mať doživotné následky.

Dnes má tri roky, no je na úrovni ročného dieťaťa. Podľa pestúnky, ktorá sa oň stará, môže mať problém s váhou, lebo výrazne priberá. „Je to, akoby si telo robilo zásoby pre prípad, že by ich v budúcnosti potrebovalo,“ povedala. Dievčatko je totiž obézne, hoci prijíma vyváženú zdravú stavu, neprejedajú ho.

Rodičia na súde priznali, že nedokázali zabezpečiť starostlivosť o svoje dieťa a spôsobili mu vážne ťažkosti. Ich susedia ani nevedeli, že majú potomka. Mužovi (35) i žene (32) hrozí, že pôjdu za mreže.

Odvrátená tvár vegánstva

Vegánstvo je životný štýl, ktorý odmieta všetky výrobky pochádzajúce zo zvierat. Jeho cieľom je vylúčiť zo života to, čo by prinášalo utrpenie zvieratám a všetko, čo by malo negatívny dopad na druhého. Vegáni nejedia mäso, ryby, vajcia, mliečne výrobky ani med.

Hlavné riziko spočíva v nedostatku vitamínu B12, lebo ten sa nachádza výhradne v mäse a rybách a v menšom množstve v mlieku a vajciach. Vegáni musia dbať o to, aby prijímali jód, ktorého zdrojom je jodizovaná soľ, ryby a morské plody.

Problémom je tiež vápnik a železo, ktorých príjem je z veľkej časti zabezpečovaný konzumáciou mliečnych výrobkov a mäsa.