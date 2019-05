Helena vyhrala cenu Mama roka: FOTO Po smrti dcéry prepadla závislosti, teraz je obžalovaná z vraždy

BIRTLEY - Helena vraždu svojho manžela popiera. Tvrdí, že si nespomína, že by ho bodla do brucha, keď odchádzala z domu kúpiť si fľašu vína. Žena totiž prepadla závislosti po smrti dcéry, ktorá prehrala boj s rakovinou.

Z Heleny Atayovej (42) sa po strate dcéry stala alkoholička. Britka vyhrala ocenenie Matka roka. Jej dcéra Sophie pred ôsmimi rokmi prehrala boj s rakovinou. Mala len tri roky.

Helena však vlani spáchala otrasný čin. Svojho o tri roky staršieho manžela zavraždila. Dobodala ho nožom.

Čítajte aj: Vražda vo Viedni: FOTO Muž (40) dobodal snúbenicu (†50), posmievala sa mu, že má malý penis

Žena, ktorá vinu popiera, hovorí, že sa len bránila, no nespomína si, že svoju polovičku nejako zranila. Podľa jej svedectva na ňu manžel zaútočil, keď sa chystala do obchodu, aby si kúpila víno. Muž jej v tom chcel zabrániť. „Chcel urobiť správnu vec a to ho stálo život,“ uviedli jeho blízki. „Celý život bojoval, aby rodinu udržal pohromade,“ dodali.

Na snímke Helena Atayová a jej zosnulý manžel. Zdroj: FB/Crimes In The UK & World News

Helenina sestra zas povedala, že ich manželský vzťah bol plný nenávisti a urážok. „Pravidelne som vídala, ako ju verbálne napáda,“ uviedla s tým, že zvažovali aj rozvod, na ktorý ale po smrti dieťaťa nemali dostatok síl.