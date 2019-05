Dievča (†9) si na rodinnom pikniku dalo chleba so šunkou, rýchla smrť! Môže sa to stať aj vám

Od náhlej smrti deväťročnej Sadie prešumel rok. Jej mama Claire (42) a otec Stewart (44) hovoria o ničivej strate.

Bol 19. august, vonku bolo krásne počasie. Rodina sa vybrala na piknik do anglického prímorského mestečka Whistable. Len čo sa Sadie zahryzla do chlebu so šunkou, začali jej brnieť ústa. Obaja rodičia vynaložili maximálne úsilie, aby ju zachránili. Dcére vyplachovali ústa, pichli jej protialergickú injekciu, rýchlo ju odviezli do nemocnice. Nedokázali ju zachrániť ani doktori, na druhý deň zomrela. Opuchol jej i mozog, čo spôsobilo nedostatok kyslíka.

Školáčka bola alergická na mliečne výrobky a orechy. Po zjedení chleba so šunkou utrpela anafylaktický šok, ktorý môže vyústiť až do úmrtia, čo bol, žiaľ, jej prípad.

Keď po konzumácii potraviny opuchne jazyk, hrtan, náhle poklesne tlak alebo sa objavia ťažkosti s dýchaním či dokonca strata vedomia, neodkladne treba vyhľadať lekára. Čas sa v takomto prípade ráta na minúty.

Dievčatko bolo náruživou hráčkou tenisu. „Sadie bola veľkou inšpiráciou, chceme, aby ju v nej videli aj iní,“ povedal jej tréner.

Zronení Claire a Stewart založili charitatívnu zbierku. Z vyzbieraných peňazí chcú podporiť rozvoj tenisového klubu, za ktorý hrala ich dcéra, a investovať do výskumu alergií.