Známy reportér BBC dostal hodinový vyhadzov: Zverejnil kontroverzné FOTO kráľovského bábätka

Britský princ Harry a jeho manželka Meghan v stredu prvýkrát ukázali na verejnosti svojho syna, ktorý sa im narodil v pondelok. Server BBC dnes uviedol, že Meghan, ktorej matka je Afroameričanka, sa v minulosti stala niekoľkokrát na sociálnych sieťach terčom rasistických poznámok.

"Práve ma vyhodili," napísal dnes na twitteri Baker. Dôvodom zrušenia jeho relácie bola fotka muža a ženy, ktorí držia za ruku šimpanza v obleku a s klobúkom. Baker k nej pripojil titulok "Kráľovské dieťa opúšťa nemocnicu".

Podľa BBC tým reportér porušil "hodnoty, ktoré sa BBC ako stanica snaží stelesňovať". "Danny je brilantný reportér, ale už nebude mať u nás svoju týždennú šou," uviedla stanica BBC.

Just got fired from @bbc5live.

For the record - it was red sauce. Always.