Princ Harry s manželkou Meghan oslavujú výročie svadby: Zverejnili dosiaľ nevidené fotografie

Po skončení obradu sa princ Harry a Meghan Markle previezli v kočiari a pozdravili všetkých sledovateľov kráľovskej svadby

Zdroj: SITA

LONDÝN - Britský princ Harry a jeho manželka Meghan zverejnili pri príležitosti prvého výročia ich svadby nové fotografie z ich slávnostného dňa. Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu na službe Instagram zverejnili video pozostávajúce zo 14 snímok, ktoré dopĺňa skladba This Little Light Of Mine, ktorá odznela aj počas ich sobáša.