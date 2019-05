Trump je pripravený na dialóg s Iránom: Bol by som rád, keby mi zavolali

"Čo by som si predstavoval s Iránom, rád by som bol, keby mi zavolali," povedal Trump pred novinármi v Bielom dome. "Nechceme, aby mali jadrové zbrane - nežiadame toho tak veľa," uviedol ďalej.

Povedal tiež, že s iránskymi lídrami je v kontakte - prostredníctvom stretnutí či telefonátov - niekdajší americký minister zahraničných vecí John Kerry. Práve Kerry podľa Trumpových slov Iráncom povedal, aby "nezavolali".

"John Kerry s nimi veľa hovorí... Hovorí im, aby nevolali," povedal Trump. Kerry podľa jeho slov takýmto správaním porušuje platný americký zákon, ktorý zakazuje neoprávneným osobám rokovať so zahraničnými vládami. "Úprimne, mal by byť za to stíhaný," dodal Trump.

"Oni (Iránci) by však mali zavolať... Ak to spravia, sme otvorení hovoriť s nimi," povedal ďalej. Washington podľa jeho slov nevyhľadáva konflikt s Iránom. "Chcem, aby boli silní a skvelí, mali skvelú ekonomiku," uviedol a dodal, že USA s Iránom môžu dospieť k "férovej dohode".

Teherán v stredu oznámil, že čiastočne odstúpi od medzinárodnej dohody o jadrovom programe z roku 2015, a prestane rešpektovať obmedzenia vo svojich jadrových aktivitách stanovené v tomto dokumente.

Spojené štáty od zmienenej jadrovej dohody odstúpili už pred rokom, pričom po odstúpení zaviedli embargo na dovoz iránskej ropy. Začiatkom mája tohto roku prestali platiť aj dočasné výnimky z tohto zákazu, ktoré USA priznali niektorým krajinám. Trump zároveň - po oznámení o čiastočnom odstúpení Teherán od zmienenej dohody - zaviedol v stredu nové sankcie voči Iránu, ktoré postihnú tamojší oceliarsky a ťažobný priemysel.​

Spojené štáty rázne zareagujú na prípadný útok Iránu​, tvrdí Pompeo

Šéf americkej diplomacie Mike Pompeo vo štvrtok varoval Irán, že Spojené štáty "okamžite a rázne" zareagujú na akýkoľvek útok voči svojim záujmom a občanom. Vyjadril sa tak v čase narastajúceho napätia medzi Washingtonom a Teheránom.

"Režim v Teheráne musí pochopiť, že po akýkoľvek útokoch... proti americkým záujmom alebo občanom bude nasledovať okamžitá a rázna reakcia USA," uviedol Pompeo vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP. Washington podľa neho takto zareaguje bez ohľadu na to, či by takýto útok spáchal Irán priamo alebo prostredníctvom nejakého svojho spojenca.

Pompeo varoval, že doterajšia americká "zdržanlivosť" vo vzťahu k Teheránu nesmie byť mylne pokladaná za nedostatok odhodlania. Obvinil pritom islamskú republiku, že sa v ostatných týždňoch pokúša zastrašiť USA svojimi činmi aj vyjadreniami a že sa v posledných desaťročiach opakovane uchyľovala k násiliu.

Americký minister zároveň zdôraznil, že Spojené štáty ani ich spojenci si neželajú vojnu ale naopak dohodu s Iránom. Prezident Donald Trump sa podľa neho "teší na to, že sa jedného dňa stretne s iránskymi lídrami", aby s nimi hľadal cestu k vzájomnej dohode.