Párik boháčov predviedol v lietadle poriadnu drzosť: Pilot sa s nimi nemaznal, toto si zapamätajú

WELLINGTON - Utorkový ranný let z novozélandského Wellingtonu do Aucklandu sa skončil predčasne pre párik, ktorý sa rozhodol ignorovať výklad letušky o dodržiavaní bezpečnostných pravidiel na palube. Napriek tomu, že sa ich milo snažila upozorniť na to, že si ju majú vypočuť, obzvlášť preto, že sedia v rade pri núdzovom východe, muž a žena sa ďalej tvárili, že ich to nezaujíma. Nakoniec sa na odlet lietadla mohli kvôli svojmu nepríjemnému správaniu akurát tak pozerať zo zeme.

Počúvanie bezpečnostných informácií rozhodne nepatrí k tým veciam, ktorým veľa pasažierov venuje pozornosť, hoci je to chyba. Ak si však cestujúci myslia, že ho môžu len tak ignorovať, nie vždy sa im to prepečie. Doplatil na to aj dobre situovaný párik, ktorý sa chcel dostať spoločnosťou Air New Zealand z hlavného mesta do Aucklandu. Pilot dokonca kvôli nim otočil už rozbehnuté lietadlo a pristavil ho opäť k bráne, aby dvojicu mohli vyviesť.

Svedok sediaci blízko páru pre Stuff NZ uviedol, že žena vyzerala, že sa o seba dobre stará a mala pri sebe kabelku Louis Vuitton. Keď letuška spustila inštruktážne video a zodvihla kartu s návodom, ako môžu pasažieri pri núdzovom východe otvoriť dvere a nafúknuť šmykľavku, žena sklopila zrak k svojej knihe. Neskôr spolu s partnerom vybrali mobilné telefóny namiesto toho, aby venovali pozornosť letuškiným slovám.

Podľa svedka členka personálu dvojicu veľmi milo požiadala, aby jej venovali pozornosť, pretože informácie sa týkajú práve tých miest, na ktorých sedia. No namiesto toho, aby žena konečne normálne zareagovala na toto upozornenie, vložila si prsty do uší, aby nemusela letušku počúvať. Keď nezabralo ani ďalšie upozornenie, lietadlo prestalo rolovať po dráhe, čo rozrušilo ostatných pasažierov, ale párik sa stále tváril úplne nezaujato.

"Nezdalo sa, že by im na tom záležalo. Cestujúci za nimi im hovorili: "Preboha, pozrieť si to trvá len dve minúty..." opísal nepríjemné chvíle svedok. No ani tieto prosby nezabrali. Lietadlo sa vrátilo späť ku bráne a letuška dvojici oznámila, že na nich čaká polícia, aby si s ňou pohovorila. Párik sa však aj v tejto chvíli zachoval veľmi neúctivo. Žena dvihla telefón a zavolala do inej leteckej spoločnosti, kde si hlasno rezervovala nový let.